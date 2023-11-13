وصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار العريش تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بوصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

الطائرة السادسة من السعودية تصل مطار العريش

وسبق قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أمس إن الطائرة قادمة من السعودية وهي السادسة وتحمل على متنها 33 طنًا من المساعدات الإغاثية لصالح قطاع غزة.

وأشار زايد إلى أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي بلغ أكثر من 115 طائرة حملت عدة آلاف من أطنان المساعدات المتنوعة، حيث تم تخزينها في 7 مخازن مؤمنة في مدينة العريش ونقلها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.