الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مهارات إدارة الوقت وضغوط العمل".. ندوة بجامعة الوادي الجديد

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت جامعة الوادي الجديد، اليوم، ندوة حول مهارات إدارة الوقت وضغوط العمل، وذلك بقاعة مركز تنمية القدرات بالمبنى الإداري بالجامعة بتوجيهات الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد بضرورة تنمية المهارات الإدارية للعاملين بالجهاز بالجامعة وبالتنسيق مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بحضور السيد حمدى رشوان أمين عام الجامعة المساعد لشؤون الإدارية وعدد من العاملين من مختلف القطاعات الإدارية بالجامعة.
 

أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، دعم الجامعة المستمر على التدريب وتأهيل الجهاز الإداري وخاصةَ في المجالات التي تساهم في تحسين وتطوير جودة الأداء وتبادل الخبرات والمهارات بين أبناء الجامعة وتنمية قدرات العاملين بها، كذلك استغلال وقت العمل بالشكل الأمثل. 

 

وشدد على أهمية تكثيف الدورات التدريبية خلال الفترة القادمة مع الجهات المعنية والمتخصصة فى مجال التدريب لصقل قدرات ومهارات العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة لرفع الوعي بالمهارات الإدارية.
 

ومن جانبه قال السيد حمدى رشوان أمين عام الجامعة المساعد للشئون الإدارية، إن الندوة تأتي فى إطار حرص رئيس الجامعة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز بكافة القطاعات الإدارية.

 

وأضاف أن الندوة حاضر فيها الدكتور أحمد سيد السباعي أستاذ بقسم إدارة الأعمال بجامعة أسيوط، لتعريف العاملين على أهمية إدارة الوقت وضغوط العمل والخصائص الرئيسية والعوامل المضيعة للوقت، كما تضمنت الندوة الحديث عن أهمية إدارة الوقت في تنظيم المهام والأعمال داخل المنظومة  الإدارية.

 

جامعة الوادي الجديد تشارك في مؤتمر علمي

وشارك قسم الجهاز الهضمي بكلية الطب بجامعة الوادي الجديد في المؤتمر العلمي A Year In Review 2023، حيث شارك الدكتور عصام مهران أستاذ مساعد الجهاز الهضمي، والدكتور محمد فاروق مدرس الجهاز الهضمي، والدكتورة أمل أحمد مدرس مساعد بالقسم، في فعاليات أحد أكبر مؤتمرات الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، والمقام بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة 
 

يذكر أن الدكتور محمد فاروق قد شارك بالمؤتمر رئيسًا للجنة المنظمة ومنسقًا ورئيسًا لأحد الجلسات العلمية وبحضور أكبر اساتذة الجهاز الهضمي والكبد والمناظير في مصر والعالم مثل البروفيسور كريم ابوالمجد رائد زراعة الأمعاء في العالم والبروفيسور سيرهات بور رائد دراسة حركية الجهاز الهضمي في العالم.


وعلى هامش المؤتمر تم تنظيم عدد من ورش العمل التدريبية للأطباء على مختلف التدخلات التشخيصية والعلاجية باستخدام مناظير الجهاز الهضمي والأشعة والتلفزيونية ودراسة حركية الجهاز الهضمي.

جامعة جامعة الوادي الجديد جامعة الوادي الجديد ندوة مهارات إدارة الوقت وضغوط العمل تنمية قدرات العاملين استغلال وقت العمل تكثيف الدورات التدريبية رفع الوعي بالمهارات الإدارية

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