الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية يوجه بالتأكد من تحصين كافة الأطقم الطبية

الهيئة العامة للرعاية
الهيئة العامة للرعاية الصحية

 

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعًا هامًا لمتابعة خطة الهيئة في الاستعداد لمواجهة الأمراض الموسمية وعدوى الأمراض التنفسية خلال فصل الشتاء، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أهمية هذه الخطوة التي تأتي في إطار التركيز الدائم لهيئة الرعاية الصحية في تعزيز الاستعدادات الصحية والتدابير الوقائية لمواجهة الأمراض الموسمية التي تنتشر عادة في فصل الشتاء، وتعزيز الوعي الصحي في المجتمع، والتزامها بتقديم خدمات صحية عالية الجودة، واستمرار جهودها في تحسين جودة الحياة للمواطنين في إطار تحقيق رؤية مصر 2030.

وراجع السبكي، خلال الاجتماع، المخزون الاستراتيجي من أمصال الإنفلونزا الموسمية والأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي المطلوب، كما تابع الإجراءات الاحترازية وخطط منع انتشار العدوى طبقًا لأدلة عمل قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.

أعراض الأمراض القلبية الوعائية.. وطرق الوقاية منها

txt

"صحة الدقهلية": منشآت الرعاية الأساسية استقبلت 800 ألف مواطن خلال أكتوبر

 

الوقاية من الإصابة بها

ووجه الدكتور أحمد السبكي، إدارة الرعاية الصحية الأولية بالهيئة بإطلاق حملة توعوية لتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين حول الأمراض التنفسية، وكيفية الوقاية من الإصابة بها، وتعزيز النشاطات التوعوية المتعلقة بالنظافة الشخصية والتهوية الجيدة والتغذية السليمة، وتشديد الاهتمام بفئات الأشخاص الأكثر عرضة لتلك الأمراض مثل كبار السن والحوامل والأطفال بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

ووجه السبكي، بالتأكد من تحصين كافة الأطقم الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة ضد الأمراض التنفسية، وأكد على عمل دورة تنشيطية على إجراءات التعامل مع حالات العدوى التنفسية وأحدث طرق العلاج بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية،

وأكد الدكتور أحمد السبكي، على تفعيل منظومة ربط الإبلاغ والترصد بين معامل الهيئة العامة للرعاية الصحية مع معامل قطاع الطب الوقائي المرجعية بوزارة الصحة لتعزيز جودة البيانات، ومؤكدًا على ضرورة تعزيز الجهود لحماية المواطنين، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، وذات الجودة العالية.

وحضر الاجتماع، عدد من قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى المدراء والمسئولين عن ملفات الرعاية الصحية والعلاجية الأولية والثانوية والثالثية، والطوارئ والرعاية العاجلة، والشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والإمداد، وشئون الأفرع، والإعلام، والتقييم والمتابعة بالمقر الرئيسي للهيئة، وعبر تقنية الزووم المدراء والمسئولين في الفروع، والمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات.

هيئة الرعاية الصحية الأطقم الطبية العدوى التنفسية العلاج الأمراض التنفسية الهيئة العامة للرعاية الصحية

مواد متعلقة

وزير الصحة يتفقد جناح الهيئة العامة للرعاية الصحية بمعرض مؤتمر السكان والتنمية

الأكثر قراءة

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

عاجل.. بركان جبل اتنا فى صقلية يطلق حممًا وعمودًا من الرماد بارتفاع 5 .4 كيلومتر فى السماء

"ثلاثة أيام دون كهرباء وماء".. الصحة العالمية: الوضع فى مستشفى الشفاء خطير جدًا

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13-11-2023 والقنوات الناقلة

إحالة المتهمين بترويج المواد المخدرة بالمرج لمحكمة الجنايات

الخشت: زيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى 220 شهرًا لجميع العاملين ولحالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

محمد العسيري

شوية.. وكله ينسى

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان

مستعمرون يقتحمون "الأقصى" بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: جرائم الإعدام الميدانى تستدعى تدخل المجتمع الدولى