رئيس هيئة الرعاية الصحية يوجه بالتأكد من تحصين كافة الأطقم الطبية

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعًا هامًا لمتابعة خطة الهيئة في الاستعداد لمواجهة الأمراض الموسمية وعدوى الأمراض التنفسية خلال فصل الشتاء، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أهمية هذه الخطوة التي تأتي في إطار التركيز الدائم لهيئة الرعاية الصحية في تعزيز الاستعدادات الصحية والتدابير الوقائية لمواجهة الأمراض الموسمية التي تنتشر عادة في فصل الشتاء، وتعزيز الوعي الصحي في المجتمع، والتزامها بتقديم خدمات صحية عالية الجودة، واستمرار جهودها في تحسين جودة الحياة للمواطنين في إطار تحقيق رؤية مصر 2030.

وراجع السبكي، خلال الاجتماع، المخزون الاستراتيجي من أمصال الإنفلونزا الموسمية والأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي المطلوب، كما تابع الإجراءات الاحترازية وخطط منع انتشار العدوى طبقًا لأدلة عمل قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.

الوقاية من الإصابة بها

ووجه الدكتور أحمد السبكي، إدارة الرعاية الصحية الأولية بالهيئة بإطلاق حملة توعوية لتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين حول الأمراض التنفسية، وكيفية الوقاية من الإصابة بها، وتعزيز النشاطات التوعوية المتعلقة بالنظافة الشخصية والتهوية الجيدة والتغذية السليمة، وتشديد الاهتمام بفئات الأشخاص الأكثر عرضة لتلك الأمراض مثل كبار السن والحوامل والأطفال بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

ووجه السبكي، بالتأكد من تحصين كافة الأطقم الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة ضد الأمراض التنفسية، وأكد على عمل دورة تنشيطية على إجراءات التعامل مع حالات العدوى التنفسية وأحدث طرق العلاج بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية،

وأكد الدكتور أحمد السبكي، على تفعيل منظومة ربط الإبلاغ والترصد بين معامل الهيئة العامة للرعاية الصحية مع معامل قطاع الطب الوقائي المرجعية بوزارة الصحة لتعزيز جودة البيانات، ومؤكدًا على ضرورة تعزيز الجهود لحماية المواطنين، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، وذات الجودة العالية.

وحضر الاجتماع، عدد من قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى المدراء والمسئولين عن ملفات الرعاية الصحية والعلاجية الأولية والثانوية والثالثية، والطوارئ والرعاية العاجلة، والشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والإمداد، وشئون الأفرع، والإعلام، والتقييم والمتابعة بالمقر الرئيسي للهيئة، وعبر تقنية الزووم المدراء والمسئولين في الفروع، والمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات.