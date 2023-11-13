"سنفعل كل ما يلزم لحماية قواتنا".. الدفاع الأمريكية تكشف سبب ضرباتها شرق سوريا

تحدث لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكى، عن الضربات الأمريكية الأخيرة على الأراضي السورية.

إضعاف الجماعات المسئولة عن الهجمات ضد قواتنا

وقال، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الإثنين، إن "ضرباتنا في شرق سوريا هدفها إضعاف الجماعات المسئولة عن الهجمات ضد قواتنا".

وتابع وزير الدفاع الأمريكى أننا سنفعل كل ما يلزم لحماية قواتنا إذا لم تتوقف الهجمات التي تستهدفها.

وأعلن لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، عن تنفيذ ضربات على مواقع جماعات حليفة لإيران في سوريا، وذلك ردًا على هجمات على الجنود الأمريكيين في العراق وسوريا، كما تم استهداف منشأة تدريب ومنزلًا آمنًا قرب البوكمال والميادين.