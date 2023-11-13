الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الصليب الأحمر فى غزة": استمرار العمل العسكرى فى محيط المستشفيات أمر مرفوض

الصليب الأحمر في
الصليب الأحمر في غزة

قال متحدث الصليب الأحمر في غزة، إن الآلاف من مرضى القطاع لا يستطيعون تلقي الرعاية الصحية والحياة مشلولة بشكل كامل، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.


وأكد أن استمرار العمل العسكري في محيط المستشفيات هو أمر مرفوض، لأنها مرافق محمية بموجب القانون الدولي.

وأضاف: “نفتقد للضمانات الأمنية التي تمكننا من العمل في رعاية سكان قطاع غزة”.

يأتي ذلك تزامنًا مع استمرار عزل المستشفى عن محيطه لليوم السابع على التوالي، جراء إغلاق كل الطرق المؤدية إليه والقصف الإسرائيلي المتواصل الذي أدى إلى تدمير مبان والشوارع المحيطة.

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