الآلاف يحتشدون فى كندا للمطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة

احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، فى وسط مدينة تورونتو الكندية، لدعوة الحكومة الكندية إلى دعم مطالب وقف إطلاق النار فى غزة.

وتجمع المتظاهرون فى ميدان "ناثان فيليبس" قبل المسيرة فى شارع باي، والتى امتدت إلى عدة مبانى بالمدينة وهي تشق طريقها شمالًا في شارع يونج، قبل الوصول إلى القنصلية الأمريكية العامة.

وفي الميدان، هتف المتظاهرون ولوحوا بالأعلام الفلسطينية وقرعوا الطبول، منادين بوقف إطلاق النار ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين في قطاع غزة.

وخاطب المتظاهرون ممثلين عن المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، والأصوات اليهودية المستقلة، والاتحاد العام للعمال في كندا، كما انتقدوا صمت القادة الكنديين على عمليات قتل الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، والعديد منهم من الأطفال.

نظم المسيرة تحالف "أوقفوا إطلاق النار الآن"، وهو تحالف يضم المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني والمنظمات الدينية والعمالية.

وذكرت منظمة "أوقفوا إطلاق النار الآن"، في بيان نشر على موقعها على الإنترنت: "يجب على العالم أن يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم ومعالجة السبب الجذري للعنف، ألا وهو: الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية".