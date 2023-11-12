رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين: الرئيس السيسي رسم لمصر صورة جديدة لها عمق استراتيجي

أوضح طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلًا: "إن حالة الحراك الحالية ومراسم العرس الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، هي أحد مقومات التجمع المصري والوحدة المصرية في إعلاء الصالح العام للوطن وضرورة الخروج إلى صناديق الانتخابات وتحقيق أمان الشعب من خلال الخروج بمظهر يعكس القوى الناعمة المصرية والسياسة المصرية بمختلف انتماءاتها".

وأضاف طارق درويش خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن هذه الصورة هي التي ترتسم الآن لرسم خريطة مصر القادمة في كافة المجالات، ومن ثم لا بد أن يكون هناك حسن اختيار للمرشح الرئاسي، لأننا لا نريد لهذا الوطن إلا الاستقرار والأمن والأمان والمزيد من الرخاء والتنمية المستدامة التي صنعها ورسم خريطتها الرئيس عبدالفتاح السيسي، هذا الرجل الذي رسم لمصر صورة جديدة لها عمق استراتيجي وأهداف سياسية واجتماعية واقتصادية.