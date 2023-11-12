الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير أوبئة يوضح أسباب استخدام مصطلح "الوباء الكبير"

إسلام عنان
إسلام عنان

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصطلح "الوباء الكبير" هو تعبير قديم يستخدم للإشارة إلى الأمراض الخطيرة التي تهدد البشرية.

وأضاف "عنان"، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن هناك عالمًا متخصصًا في الفيروسات أعلن مؤخرًا أنه يدرس 75 فيروسًا محتملًا، من بينها فيروس نيفيا وفيروس الحصبة.

وأشار إلى أن فيروس نيفيا وفيروس الحصبة هما من أكثر الفيروسات انتشارًا في العالم، وأن اختلاطهما قد يؤدي إلى وفيات كبيرة بسبب سرعة انتشارهما.

وتابع، أن بعض وسائل الإعلام نشرت تصريحات العالم المتخصص في الفيروسات تحت عنوان "انتظروا الوباء القادم"، مما أثار الذعر والقلق لدى الناس.

وأكد أنه لا توجد أي دراسة علمية تؤكد أن الفيروس الجديد وفيروس الحصبة يمكن أن يتفاعلا معًا في المستقبل، ولكن من الضروري أن نكون على استعداد لأي وباء محتمل، وأن نضع قواعد للتعامل مع الحيوانات البرية، كما فعلت الصين.

وأوضح أن الصحة العامة ستدرس في المدارس خلال الفترة المقبلة، لكي يتعلم الجميع كيفية التعامل مع الأوبئة، مؤكدًا أنه لا يوجد وباء كبير قادم، كما تردد في الفترة السابقة.

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