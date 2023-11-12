الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب حماة الوطن يكشف أهمية مشاركة المرأة الأقصرية في الاستحقاقات الانتخابية

الدكتور عمرو سليمان
الدكتور عمرو سليمان

كشف الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن،  أهمية مشاركة المرأة الأقصرية في في الاستحقاقات الانتخابية، قائلًا: "إن فكرة وجود تخطيط سياسي للمجتمع، وأن يكون طوال الوقت حالة من الحراك فيما يخص التوعية السياسية وزيادة وعي المواطن في المشاركة الانتخابية، يعتبر إحدى ركائز العمل السياسي في حماة الوطن، وجزء من التنمية السياسية والنضج السياسي للمجتمع.

أهمية مشاركة المرأة الأقصرية في الاستحقاقات الانتخابية 

وأضاف الدكتور عمرو سليمان خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن أمانة محافظة الأقصر تهتم بالمرأة، لأن المرأة عقل هام داخل الدولة المصرية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية أولت اهتمام كبير بتمكين المرأة، فكان لابد من وجود تنظيم هذا الأمر مع أمانة المرأة في محافظة الأقصر في صعيد مصر، وأن نبعث للعالم برسالة من خلال هذه المحافظة أن المرأة المصرية في جنوب مصر هي في قلبنا، وأننا نعمل جاهدين على أن يكون لدينا توعية عن أهمية مشاركتها السياسية وبالتالي أسرتها ومن ثم كل المحيطين بها. 

الانتخابات الرئاسية تمكين المرأة مشاركة المرأة الاستحقاقات الانتخابية حزب حماة الوطن

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