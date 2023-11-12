"لم ينجح الاحتلال في اقتلاع البسمة".. مهرج فلسطيني يقدم العروض للأطفال النازحين

دمر الاحتلال الإسرائيلي البيوت، وهجر الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب في قطاع غزة، لكنهم وسط الدمار، لم يتخلوا عن البسمة.

علاء مقداد سفير الابتسامة، مهرج فلسطيني، دمر الاحتلال منزله، فانضم للنازحين في محيط مجمع الشفاء الطبي يحتمي به، وهناك استمر في تقديم العروض لإضحاك الأطفال النازحين معه.

وقال علاء في تقرير عرضته قناة القاهرة الإخبارية: "فقدت عائلتي وأحبابي، زوجتي حامل في الشهر التاسع، الطفل يهاجر وهو في بطن أمه، 30 يوم مطلعتش من البيت، لكنهم قصفوا الشاطيء، توجهت لمجمع الشفاء الطبي، وتم قصفه في اليوم الـ35 من الحرب، قصفت البوابة الأمامية والخلفية، والآن نسير باتجاه رفح".

وختم علاء مقداد حديثه بابتسامة عريضة تملأ وجهه وكأنه يبعث برسالة للمحتل "اقتلعتوا البيوت لكن لن تقتلعوا البسمة".