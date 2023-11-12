العكة يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" 3 عوامل ضاغطة على أمريكا بشأن الحرب فى غزة

قال الدكتور أشرف العكة الباحث السياسي، إن تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الشعب الفلسطيني سيقرر مصيره، تأتي بعدما أعطت القمة العربية الإسلامية المشتركة، اهتمامًا واضحًا للقضية الفلسطينية، ووحدت الجهود.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الولايات المتحدة من جهة وإسرائيل من جهة أخرى يشعرون بشكل من العزلة، فالأطراف العربية التي التقت وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن حددوا مسارا له علاقة بمبدأ حل الدولتين كحل وحيد يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

3 عوامل ضاغطة على الولايات المتحدة بشأن الحرب في غزة

وأوضح أن هناك عوامل ضاغطة على الولايات المتحدة، من جهة الموقف العربي الإسلامي، فلم يجدوا أي جهة عربية تخضع للمطالب الأمريكية الإسرائيلية، ومن جهة تراجع مواقف الدول الحليفة للولايات المتحدة، ومن جهة ثالثة الرأي العام الأمريكي الضاغط، مردفا: "لأول مرة مسيرة باتجاه منزل بايدن، وبايدن قريب من الانتخابات، كما أن الجاليات العربية والإسلامية، ترجح كفة 9 ولايات أمريكية".

وأشار إلى أن إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار، لأنه يعني هزيمة إسرائيل، وهي لا تريد دفع الثمن، وقف إطلاق النار يعني محاكمة الحكومة في إسرائيل.