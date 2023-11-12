الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العكة يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" 3 عوامل ضاغطة على أمريكا بشأن الحرب فى غزة

غزة
غزة

قال الدكتور أشرف العكة الباحث السياسي، إن تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الشعب الفلسطيني سيقرر مصيره، تأتي بعدما أعطت القمة العربية الإسلامية المشتركة، اهتمامًا واضحًا للقضية الفلسطينية، ووحدت الجهود.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الولايات المتحدة من جهة وإسرائيل من جهة أخرى يشعرون بشكل من العزلة، فالأطراف العربية التي التقت وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن حددوا مسارا له علاقة بمبدأ حل الدولتين كحل وحيد يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

3 عوامل ضاغطة على الولايات المتحدة بشأن الحرب في غزة

وأوضح أن هناك عوامل ضاغطة على الولايات المتحدة، من جهة الموقف العربي الإسلامي، فلم يجدوا أي جهة عربية تخضع للمطالب الأمريكية الإسرائيلية، ومن جهة تراجع مواقف الدول الحليفة للولايات المتحدة، ومن جهة ثالثة الرأي العام الأمريكي الضاغط، مردفا: "لأول مرة مسيرة باتجاه منزل بايدن، وبايدن قريب من الانتخابات، كما أن الجاليات العربية والإسلامية، ترجح كفة 9 ولايات أمريكية".

وأشار إلى أن إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار، لأنه يعني هزيمة إسرائيل، وهي لا تريد دفع الثمن، وقف إطلاق النار يعني محاكمة الحكومة في إسرائيل.

أشرف العكة الشعب الفلسطيني للقضية الفلسطينية إسرائيل وقف إطلاق النار هزيمة إسرائيل

مواد متعلقة

عبدالسند يمامة: هذا ما سأفعله لو كنت رئيسًا للجمهورية وقت اندلاع طوفان الأقصى

القاهرة الإخبارية: وصول نحو 500 شخص من حاملى الجنسيات المزدوجة لمعبر رفح

البيت الأبيض: التهجير القسرى للفلسطينيين غير مقبول

الهباش: على واشنطن إثبات جديتها فى وقف العدوان الإسرائيلى فى غزة

الهباش: لولا صمود الفلسطينيين وموقف مصر لنجح نتنياهو فى مخططه

نتنياهو: نتحدث عن وقف مؤقت لإطلاق النار لا عن وقف كامل

جيش الاحتلال يزعم استهداف بنية تحتية عسكرية لحزب الله فى لبنان

القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة كريات شمونة

الأكثر قراءة

متحدث الرئاسة يرد على الضغوط الخارجية بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر

النيابة تكشف حقيقة وقوع حوادث اغتصاب وقتل فى حفل المنصورية

على طريقة الشيخ حسنى.. وزير إسرائيلى يعترف بنكبة غزة.. ونتنياهو يوبخه: "اسكت"

مفاجأة في سعر كيلو السكر.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر  2023

إصابة 7 جنود إسرائيليين جراء إطلاق قذائف هاون من لبنان

محمد عبود يكشف خطة إسرائيل للاستيلاء على وادى العريش بسيناء وتهجير الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

محمد العسيري

شوية.. وكله ينسى

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فرصة لـ"حماس": لماذا ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار فى غزة لعدة أيام؟

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل