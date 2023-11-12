النائب العام يستقبل نظيره الصومالي بالعاصمة الإدارية
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، الأحد، نظيره الصومالي سليمان محمد محمود ووزير العدل والشؤون الدستورية حسن معلم محمود والوفد المرافق لهما، بحضور عدد من قادة النيابة العامة.
ورحب النائب العام بضيوفه، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين الشقيقتين، وتباحثوا في سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلديْن، والاستعانة بالخبرة المصرية في تدريب أعضاء النيابة العامة الصومالية، وإعداد برنامج تدريبي لهم عبر معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة والاستفادة من التشريعات والأحكام المصرية ومنجزات النيابة العامة في مجال التحول الرقمي.