الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النائب العام يلتقى نظيره المجرى فى بودابست

النائب العام المستشار
النائب العام المستشار محمد شوقى

زار النائب العام المستشار محمد شوقي، Peter Polt النائب العام المجري، بالعاصمة المجرية "بودابست"، خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري، كأول زيارة خارجية له منذ توليه مهام منصبه.

والتقى كلا من النائب العام المجري، Tamás SULYOK، رئيس المحكمة الدستورية المجرية، Katalin Böszörményiné Kovács، نائبة رئيس المحكمة العليا المجرية، Robert Repassy، نائب وزير العدل، Pal Furcht، رئيس مكتب النيابة المركزية للتحقيق، Csaba Hende، نائب رئيس البرلمان المجري.

وتم خلال تلك المقابلات التأكيد على ضرورة مواصلة السعي لتعزيز العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مصر والمجر، كما تم استعراض الأنظمة المطبقة في البلدين، المتعلقة بالقضاء وعمل المحاكم والنيابة العامة.

وتم بحث سبل تكثيف التعاون القائم بين النيابة العامة في البلدين، وفي هذا السياق، تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون فيما بين مكتبي النائب العام في البلدين.

النائب العام النائب العام المجري بودابست محمد شوقي

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