أرادا الرحيل فانتقما من جوارديولا.. ستيرلينج وبالمر يقودان تشيلسي لتعادل مثير مع مانشستر سيتي

تعادل تشيلسي مع ضيفه مانشستر سيتي بأربعة أهداف لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “ستامفورد بريدج”، في قمة الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، موسم 2023/ 2024.

افتتح النرويجي إيرلينج هالاند التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 25، من ركلة جزاء، تحصل عليها بعد عركلته من قبل كوكوريلا.

وعادل البرازيلي تياجو سيلفا النتيجة لـ تشيلسي في الدقيقة 29، من ضربة رأسية للركلة الركنية التي أرسلها كونور جالاجير من الجهة اليمنى.

وسجل رحيم ستيرلينج الهدف الثاني لـ تشيلسي في الدقيقة 37 من متابعة لتمريرة ريس جيمس.

وفي الدقيقة 42، تلقى هالاند تمريرة رائعة من برناردو سيلفا لينفرد بمرمى تشيلسي، لكن سانشيز تصدى لتسديدته ببراعة.

وأدرك السويسري مانويل أكانجي التعادل لـ “السيتيزينز”، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها برناردو سيلفا من الجهة اليسرى.

وعاد هالاند ليسجل الهدف الثاني له والثالث لـ تشيلسي، في الدقيقة 47، من متابعة لتمريرة جوليان ألفاريز من الجهة اليمنى.

كول بالمر كاد أن يعادل النتيجة لـ تشيلسي بهدف في شباك فريقه السابق، في الدقيقة 60، عندما انفرد تمامًا بمرمى مانشستر سيتي، لكن إيدرسون تصدى لتسديدته ببراعة.

وتمكن السنغالي نيكولاس جاكسون من إدراك التعادل لـ تشيلسي في الدقيقة 67، من متابعة لتسديدة جالاجير والتي تصدى لها إيدرسون أولًا.

البديل مال جوستو كان قريبًا من هز شباك مانشستر سيتي، في الدقيقة 75، بعد تلقيه تمريرة رائعة من رحيم ستيرلينج، لكنه سدد الكرة فوق مرمى إيدرسون بغرابة.

وتمكن الإسباني رودري من تسجيل رابع أهداف “مانشستر سيتي”، في الدقيقة 86، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بـ تياجو سيلفا وسكنت شباك تشيلسي.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح بروخا لاعب تشيلسي، بعد عركلته من قبل روبين دياز.

كول بالمر تمكن من تسجيل هدف رابع لـ تشيلسي في الدقيقة 95، مهديًا فريقه نقطة التعادل على حساب زملائه السابقين.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ 28 نقطة في صدارة جدول الترتيب، ورصيد تشيلسي لـ 16 نقطة في المركز العاشر.

جوارديولا كان قد تحدث قبل المباراة عن اختيار كول بالمر الرحيل عن مانشستر سيتي، قائلًا:""قلت له: رياض محرز سيرحل، وستحصل على فرصة هنا". وقال: "لا، لن ألعب هنا، أريد الرحيل". فقلت: حسنًا، غادر".

تشكيل تشيلسي أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل تشيلسي أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: ريس جيمس- أكسيل ديساسي- تياجو سيلفا- مارك كوكوريلا.

خط الوسط: إنزو فيرنانديز- مويسيس كايسيدو- كونور جالاجير.

خط الهجوم: كول بالمر- رحيم ستيرلينج- نيكولاس جاكسون.

تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش.

خط الدفاع: كايل ووكر- مانويل أكانجي- روبين دياز- جوسكو جفارديول.

خط الوسط: رودري هيرنانديز- برناردو سيلفا- فيل فودين.

خط الهجوم: جيريمي دوكو- جوليان ألفاريز- إيرلينج هالاند.