نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان عثمان محمد على

حرصت نقابة المهن التمثيلية بقيادة نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي على نعي الراحل عثمان محمد علي ببالغ الحزن والأسى.

وتقدمت المهن التمثيلية بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ وابنته الفنانة سلوى عثمان؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون.

يعد مسلسل حي السيدة زينب هو آخر أعمال عثمان محمد علي الذي طُرح عام 2021، وشارك بالمسلسل العديد من الفنانين، منهم: سوسن بدر، محمود عبدالمغني، لبنى ونس، فراس سعيد، أشرف عبدالغفور، عبير منير، ليلة عدنان، هايدي رفعت، حجاج عبدالعظيم، الراقصة دينا، ليلى عزالعرب، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، وتحت قيادة المخرج محمد النُقلي.

قدم عثمان محمد علي العديد من الأعمال التي مازالت عالقة في أذهان الجمهور رغم مرور عشرات السنوات على عرضها، منها مسلسل رأفت الهجان، مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، مسلسل أبنائي الأعزاء شكرًا، مسلسل عائلة الحاج متولي، مسلسل يتربى في عزو، مسلسل الإمام الشافعي، فيلم شجيع السيما