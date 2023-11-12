حملة تموينية مكبرة تطوف شوارع محافظة دمياط.. وضبط المخالفين

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ، حملة تموينية مكبرة بحضور دينا عبد الحكيم هيئة سلامة الغذاء، ومجدي المغلاوي مفتش التموين بمديرية تموين دمياط وفاطمة عجمي مدير إدارة شئون البيئة بمجلس المدينة، والدكتورة دينا العيسوي مديرية الطب البيطري والدكتور محمد أيمن الشحات مديرية الصحة.



تم شن اليوم جولة تفتيشية كبرى تم خلالها التحقق من مدى صحة وسلامة المواد الغذائية والاستهلاكية وجودة أماكن تخزينها كما تهدف هذه الجولات إلى تعزيز ثقة المواطن بالمواد الغذائية المتواجدة في الأسواق وضمان التزام التجار بالمعايير الصحية المعتمدة في تخزين وعرض المنتجات والبضائع وطرق التخلص من المواد منتهية الصلاحية، والتأكد من ضبط أسعار السلع ورخص المحلات حيث يأتي ذلك في إطار الجهد المستمر للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين.



وشدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط على تكثيف المرور والمتابعة على المنافذ والمنشآت الغذائية بدمياط وتحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير الإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة.

قامت إدارة الأغذية بشن حملة مسائية لمراقبة الاغذية بواسطة مفتشي الأغذية بالمديرية وبمشاركة مكتب أغذية دمياط على بعض المناطق بمدينة دمياط.