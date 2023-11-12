ليفاندوفسكي يقود برشلونة للفوز على ألافيس في الدوري الإسباني

قلب فريق برشلونة تأخره أمام ديبورتيفو ألافيس، لانتصار بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي “مونتجويك”، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

فريق ألافيس باغت برشلونة بهدف مبكر قبل مرور 20 ثانية من انطلاق المباراة، عن طريق أومورديون من متابعة لتمريرة لوبيز من الجهة اليسرى.

وأدرك البولندي روبرت ليفاندوفسكي، التعادل للفريق الكتالوني، في الدقيقة 53، بضربة رأسةي من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها الفرنسي جوليس كوندي من الجهة اليمنى.

وعاد ليفاندوفسكي ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 77، من ركلة جزاء، ليهدي برشلونة نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة لـ 30 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ألافيس عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

تشكيل برشلونة الرسمي استعدادًا لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

وجاء تشكيل برشلونة الرسمي استعدادًا لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - إينيجو مارتينيز - جول كوندي.

خط وسط الملعب: بيدري - فيرمين لوبيز - إلكاي جوندوجان.

في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي – جواو فيليكس - لامين يامال.