أول تعليق من مدرب صن داونز بعد التتويج بـ الدورى الإفريقى

أبدى رولاني موكوينا المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، سعادته الشديدة بالتتويج ببطولة الدوري الأفريقي على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

وحصد صن داونز اللقب في النسخة الأولى من البطولة بعد الفوز على الوداد بهدفين دون رد في إياب الدور النهائي.

وكان الوداد قد فاز ذهابًا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "مركب محمد الخامس" بالدار البيضاء الأسبوع الماضي.

اقرأ أيضا.. صن داونز بطلًا للنسخة الأولى من الدورى الإفريقى بالفوز على الوداد

موكوينا: أشكر الجماهير التي قدمت لنا الدعم طوال البطولة

قال موكوينا في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "تهانينا لتلك المجموعة الرائعة من اللاعبين، أمر جيد للغاية أن أكون مدرب هنا".

وأضاف: "أمر لا يُصدق هذا الدعم الجماهير الكبير طوال مباريات البطولة، شكرًا للجميع".

وأتم تصريحاته قائلا: "واجهنا صعوبات عديدة طوال أحداث البطولة لكننا نجحنا في تحقيق الهدف وهو الفوز باللقب".

وكان الوداد قد تأهل إلى نهائي الدوري الأفريقي عقب الفوز على الترجي التونسي في نصف النهائي بركلات الترجيح عقب انتهاء مواجهتي الذهاب والإياب بفوز كل فريق بهدف دون رد.

وكان صن داونز قد وصل إلى النهائي عقب تخطيه الأهلي في نصف النهائي بعد الفوز عليه بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.