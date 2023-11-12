عنانى: الانتخابات الرئاسية مشهد سياسى به زخم كبير وهناك مساحات متساوية للجميع

علق الدكتور هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد، على الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة مع بداية فترة الدعاية والحملات الانتخابية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الانتخابات الرئاسية المصرية تمثل مشهدًا سياسيًا به زخم كبير ومساحات متساوية لجميع المرشحين.

وأضاف أن التنوع السياسي الموجود في المتنافسين في السباق الرئاسي له فوائد كبيرة، موضحًا أن ذلك التنوع يتيح حرية أكبر للاختيار أمام المواطن المصري بين أيديولوجيات وبرامج انتخابية قد تكون مختلفة عن بعضها البعض في تناولها لكل القضايا التي تهم المواطن.

وأشار إلى أن هذا التنوع يعد نتاجًا للحراك السياسي الذي شوهد في الآونة الأخيرة بعد الحوار الوطني الذي شاركت فيه كل القوى السياسية، وكل مَن هو مهتم بالرأي العام.