قيادى بحركة فتح لـ"الدستور": إسرائيل تخطط لإبادة جماعية لتنفيذ مخطط التهجير

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وتطهير عرقي وغير مسبوق؛ لأنها ليست لها أهداف عسكرية في غزة.

عباس زكى: إسرائيل تريد إبادة الفلسطينيين

وشدد عباس على أن إسرائيل ليس لديها أهداف عسكرية في غزة واضحة لكن يسعون إلى مذابح مستمرة للوصول إلى هدفهم الحقيق بزعم تطهير القطاع من حركة حماس وهذا أمر في غاية الخطورة، لأنه يستهدف الوجود الفلسطيني ذاته وليس الحركة.

وتابع: "إسرائيل لا يمكن تصل إلى حماس دون إبادة جماعية لأهل غزة، فهذه خطة من أجل تهجير جماعي للفلسطينيين من أجل تنفيذ مخطط الوطن البديل، وذلك ضمن صفقات كانت تعقد من أجل تمكين إسرائيل من تحقيق الحلم الصهيوني وذلك بنقل سكان غزة والضفة الغربية إلى مصر والأردن، فلا يوجد حق لأن يقيم الفلسطيني في أرضه وفقا للمعتقد الإسرائيلي".

وأوضح عباس زكي أنه وفقا لقانون يهودية الدولة الذي أقره الكنيست الإسرائيلي قبل ثلاث سنوات نص على هذا الأمر بجانب حلم حكومة التطرف الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو أن أرض يهودا والسامرة جزء من إسرائيل وأن الأردن جزء من دولة إسرائيلية، لذا المخطط كبير بشأن المنطقة.

وأوضح أن المؤامرة متعددة الوجه بحق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمذبحة وإبادة جماعية على مرأى مسمع من العالم، لكن ثقتنا عالية في جماهير الأمة وفي المسيرات في الغرب سواء في واشنطن أو في أوروبا ونأمل أن يستمع الغرب إلى شعبه وإحداث تغير في موقفه من الاحتلال".

وعقدت القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض، أمس، بحضور العشرات من قادة الدول العربية والإسلامية، وأكدت رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل مستمر ومستدام وآمن.