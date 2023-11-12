تشكيل مانشستر سيتى أمام تشيلسى فى الدورى الإنجليزى

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي، في قمة الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، موسم 2023/ 2024.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ستامفورد بريدج"، معقل الفريق اللندني.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش.

خط الدفاع: كايل ووكر- مانويل أكانجي- روبين دياز- جوسكو جفارديول.

خط الوسط: رودري هيرنانديز- برناردو سيلفا- فيل فودين.

خط الهجوم: جيريمي دوكو- جوليان ألفاريز- إيرلينج هالاند

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق المسابقة، برصيد 27 نقطة، فيما يتواجد تشيلسي في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.

وكان مانشستر سيتي قد حقق انتصارًا كاسحًا في الجولة الماضية على ضيفه بورنموث بستة أهداف مقابل هدف، فيما فاز تشيلسي على توتنهام هوتسبير بأربعة أهداف مقابل هدف.