صندوق الأمم المتحدة للسكان يعرب عن قلقه بعد موت أطفال في حضانة مستشفي الشفاء

أعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان، عن قلقه بشأن الوضع في مستشفى الشفاء في قطاع غزة، حيث أفادت التقارير أن ثلاثة من أصل 39 طفلا قد توفوا في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بينما يعاني المستشفى من هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ونقص الوقود والموارد.



ووصف في البيان التقارير الواردة من المستشفى بأنها "مثيرة للقلق العميق"، قائلة إنها "تكشف عن وضع رهيب حيث يجد الآلاف من المدنيين المصابين والنازحين أنفسهم محاصرين داخل أراضي المستشفى".



وقال البيان أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن المستشفى نفد الوقود اليوم، مما أدى إلى تفاقم الوضع المروع بالفعل، وبدون الوقود، قد يصبح المستشفى غير صالح للعمل وغير قادر على تشغيل المعدات المنقذة للحياة مثل حاضنات الأطفال حديثي الولادة.



ويؤدي القتال المستمر ونقص الوقود إلى تعريض حياة العاملين في مجال الصحة والمرضى وبعض الأشخاص الأكثر ضعفًا في غزة للخطر، والذين لجأ العديد منهم إلى مستشفى الشفاء، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والمعاقين. ليس لديهم، ولا المرضى المصابين بأمراض خطيرة، مكان آمن للذهاب إليه، مع وجود تقارير تفيد بعدم قدرة سيارات الإسعاف على مغادرة المكان. كما وردت تقارير عن قتال حول عدد من المستشفيات الأخرى.

يجب أن تسود الإنسانية. ويكرر صندوق الأمم المتحدة للسكان دعوة الأمين العام إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. ويجب أن تحترم جميع الأطراف القانون الإنساني الدولي. ونكرر: لا يجوز أبدًا استهداف المستشفيات والعاملين في مجال الصحة والمدنيين.

وقال وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة أن أكثر من 11 ألف فلسطيني قتلوا منذ أن بدأت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة في أعقاب عملية طوفان الاقصى بـ 7 أكتوبر داخل الأراضي المحتلة.