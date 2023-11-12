كاتبة صحفية: مطار العريش منفذ لكل الدول العربية والعالمية

قالت الكاتبة الصحفية همت سلامة، إن مطار العريش ليس منفذًا فقط لأهالي رفح، لكنه منفذ لكل الدول العربية والعالمية، مشيرة إلى أن المساعدات القادمة من دول العالم، وتصل لمطار العريش يكون فى استقبالها فريق كامل من المتطوعين لتفريغ المساعدات، وإعادة شحنها من جديد فى شاحنات لتصل لمعبر رفح.

وأضافت "سلامة" خلال تصريحاتها عبر قناة dmc، اليوم، أن مطار العريش استقبل خلال الفترة الماضية أكثر من 110 طائرة نقلت 2712 طنًا، ما بين مواد غذائية وطبية ومستلزمات للمستشفيات.

فريق عمل كامل داخل مطار العريش

وأشارت الكاتبة الصحفية، إلى أن هناك فريق عمل كامل داخل مطار العريش، وهذا إيمانًا من مصر بدورها تجاه المساعدات الإنسانية لأهالينا فى غزة.

وتابعت: "وصل مطار العريش من وقت الأزمة، 8 طائرات من منظمة الغذاء العالمى، و8 طائرات من منظمة اليونسيف، و4 طائرات من منظمة الصحة العالمية، وطائرة واحدة من الصليب الأحمر، وطائرة واحدة من منظمة أطباء بلا حدود، وطائرتان من الاتحاد الدولى".