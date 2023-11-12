الانبا اسحق يدشن كنيسة مار جرجس بالقاوية ويراس اجتماع مجمع الكهنة بطما

دشن نيافة الأنبا إسحق أسقف طما، كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية القاوية التابعة لإيبارشية طما، وذلك بعد انتهاء عمليات التجديد التي أجريت فيها.

ازاحة الستار

وأزاح نيافته الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، والتُقطت له صور تذكارية أمام اللوحة وإلى جواره بعض الآباء كهنة الإيبارشية المشاركين في الصلوات.

وصلى نيافته، صلاة البخور الثالث للتدشين، حيث تم تدشين المذبح الرئيسي بالكنيسة على اسم الشهيد مار جرجس الروماني، والمذبح البحري على اسم القديسة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل، والمذبح القبلي على اسم الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس.

ودُشِنَت كذلك أيقونة البانطوكراتور في شرقية الهيكل، والأيقونات الموجودة في حامل الأيقونات وفي أنحاء الكنيسة.

وقدم نيافته التهنئة في كلمته، لصاحب القداسة البابا تواضروس الثاني وذلك بمناسبة ثلاثة أعياد: عيد ميلاده وتذكار القرعة الهيكلية وتذكار تجليسه علي كرسي مار مرقس الرسول.

كما شكر نيافته، كاهن الكنيسة ومجلسها والشمامسة والأراخنة، ووقع على وثيقة تدشين الكنيسة، وقدم الشكر أيضًا للآباء الكهنة الحضور والدياكون بولس ملاك وجميع الشعب.

هذا والتقى نيافته بمجمع كهنة الإيبارشية في اجتماعهم الدوري، وألقى كلمة بعنوان "الكاهن هو سراج مضيء"، تلاها عرض ومناقشة بعض الأمور الرعوية والخدمية بالإيبارشية.

كما صلى نيافة الأنبا ميخائيل الاسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية، القداس الإلهي، أمس الأول، في كنيسة الشهيد مار مينا بمنطقة الأميرية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٣٣ من أبناء الكنيسة برتبة إبصالتس، ٧ آخرين برتبة اغنسطس، وجدير بالذكر أنها أول رسامة شمامسة لهذه المنطقة.

هذا واحتفلت لجنة مهرجان الكرازة بإيبارشية طموه، أمس الأول، بختام المهرجان لعام ٢٠٢٣، والذي حمل شعار "فَلاَ تَكُونُ إِلاَّ فَرِحًا"، في كنيسة الشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس السائح (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا صموئيل أسقف الإيبارشية.

حيث كرّم نيافته أوائل الفائزين في مسابقات المهرجان من أبناء الإيبارشية في مختلف المراحل الدراسية وفئات الشعب، وشاركه عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية.