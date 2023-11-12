الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الاأنبا صموئيل يترأس حفل ختام مهرجان الكرازة بإيبارشية طموه

الانبا صموئيل
الانبا صموئيل

احتفلت لجنة مهرجان الكرازة بإيبارشية طموه، بختام المهرجان لعام ٢٠٢٣، والذي حمل شعار "فَلاَ تَكُونُ إِلاَّ فَرِحًا"، في كنيسة الشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس السائح (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا صموئيل أسقف الإيبارشية.

تكريم أوائل الفائزين في مسابقات المهرجان

حيث كرّم نيافته أوائل الفائزين في مسابقات المهرجان من أبناء الإيبارشية في مختلف المراحل الدراسية وفئات الشعب، وشاركه عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية.

بينما ناقشت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، بمقرها بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، موضوع "الترجمة القبطية للكتاب المقدس" وذلك في الندوة الشهرية للكلية التي تعقدها الكلية في إطار الأنشطة التعليمية والتثقيفية لها، والتي يحضرها طلبة الكلية ويتاح المشاركة فيها لكافة الراغبين من أبناء الكنيسة.

شهد الندوة نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة وتوابعها ووكيل الكلية، وعدد من أساتذتها، والتي انتجتها الكلية الاكليريكية علي يد القديس حبيب جرجس، وتم تنقيحها وإعادة طباعتها هذا العام.

وتناولت الندوة ثلاث محاضرات، جاءت المحاضرة الأولى بعنوان "أضواء على نص الترجمة القبطية للبشائر الأربع" قدمها القس أغابيوس عطا المُعيد بالكلية، وتناول فيها أمثلة عدّة على دقة الترجمة القبطية للأناجيل الأربعة وإيضاح المعنى بصورة نقية مما يفتح لنا بُعدًا على جذور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتعليم الآباء القديسين.

بينما تناولت المحاضرة الثانية موضوع الترجمة السبعينية والنصّ القبطيّ للكتاب المقدّس، وألقاها الشماس الإكليريكي بيشوي جرجس المُعيد بالكلية، وقدم فيها عرضًا أكاديميًا لتاريخ الترجمة السبعينية وفقًا للمصادر التاريخية، ومدى تأثيرها على عملية الترجمة القبطية للعهد القديم في القرون المبكرة للمسيحية في مصر.

أما المحاضرة الثالثة، فجاءت بعنوان "الخلفية التاريخية للقوانين العشرة واستخدامها" وقدمها الشماس الإكليريكي موريس وهيب المُعيد بالكلية وتناول فيها موضوع القوانين العشرة التي تربط نصوص الأناجيل الأربعة ببعضها البعض، وتاريخ تطويرها وتأصيلها في الكنيسة القبطية، وأيضًا مدى تأثيرها على جميع كنائس العالم بشهادة مخطوطات الأناجيل.

الانبا صموئيل الأنبا صموئيل اسقف طموه الأنبا صموئيل المعترف

مواد متعلقة

البابا ثيودروس يضع حجر الأساس لكنيسة جديدة بالعاصمة الإدارية (صور)

البابا ثيودروس يحتفل بعيد رؤساء الملائكة فى القاهرة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بتذكار القدّيسين الشهيدين فيكتور واستفاني

الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بذكرى مار ميناس ورفاقه الشهداء

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بتذكار القدّيس مَرتينُس الأسقف

أبرز احتفالات الأقباط في شهر هاتور القبطي

ثالث الشهور القبطية.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل ببدء شهر هاتور

الطائفة الإنجيلية تهنئ الأسقف عادل هارون على اختياره نائبًا لرئيس مجلس أساقفة كنائس نهضة القداسة حول العالم

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

حقيقة ظهور إصابات بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور فى مصر

سلمى الشيمى تسدد 100 ألف جنيه للخروج من الحبس

ماري لويس بشارة: معرض التجارة البينية الإفريقية فرصة لتنمية صادرات الملابس

كريستو يطلب الرحيل عن الأهلى فى يناير بعد تهميشه من كولر (خاص)

أستاذ العلوم السياسية تُبرز أهم رسائل الرئيس السيسى خلال القمة العربية الإسلامية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب