إيبارشية المنيا تحيي تذكار شهداء الأنبا صموئيل

احتفلت إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية، بالذكرى الخامسة لاستشهاد سبعة من أبنائها، في حادث المعروف بطريق دير الأنبا صموئيل في ٢ نوفمبر ٢٠١٨م.

جاء الاحتفال بإقامة القداس الإلهي بالمطرانية بحضور جميع كهنة الإيبارشية ومعهم أسر الشهداء وجمع كبير من الشعب. وبعد القداس الإلهي تم وضع باقة من الزهور على أجسادهم الطاهرة في المزار الحالي لهم بالمطرانية.

وكان طريق دير الأنبا صموئيل بالمنيا، شهد حادث لحافلتين تقلان أقباط في نوفمبر 2018 تعرضت لهجوم من مسلحين ملثمين، أثناء عودة الحافلتين من زيارة لدير الأنبا صموئيل المعترف أقصى شمال غرب محافظة المنيا، وأسفر الهجوم عن استشهاد 7 أقباط وإصابة 18 آخرين.