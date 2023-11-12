الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"أبويا بتاع نسوان".. طالبة ثانوي تروي مأساة قتل أمها بسبب 20 ألف جنيه

طالبة
طالبة

"بيصرف فلوسه على المخدرات والستات وأخلاقه سيئة وكان على طول بيضرب أمي وبيضربنا".. كلمات قاسية قالتها فتاة لتروي مأساة عاشتها هي وأمها وأخواتها الثلاثة على يد الأب المستهتر الذي يهتم بملذاته على حساب أطفاله لتكون نهايته في السجن عقب قتل الأم بطعنات بالجسم بحدائق القبة.

طالبة ثانوي تروي مأساة قتل أمها بسبب 20 ألف جنيه

هاجر طالبة في المرحلة الثالثة بالصف الثانوي بدأت تسرد تفاصيل قتل وتمزيق جسد والدتها وهي في حالة يرثى لها، حيث دمعت عيناها بمجرد أن تلفظت بكلمات أمي وبدأت تمسح دموعها وتقول: «أمي كانت ست غلبانة وطيبة وطول عمرها حنينة عليا وعلى اخواتي متستهلشي تكون دي نهايتها».

وتابعت الفتاة أنها البنت الوحيدة إلى جانب 3 أولاد آخرين كما أن أمها كانت حامل في شهرها الثالث وكانت تعمل خادمة، موضحة: «كنت أحيانًا أذهب معها للعمل فكنا نخرج كل يوم من الساعة 8 الصبح حتى آخر النهار وتعود لتحضر لنا الطعام واستمرت على تلك الحال سنوات حتى دبت الخلافات مع والدي الذي بدأ يطلب منها الأموال باستمرار».

الفتاة: «أبويا تصرفاته بشعة ومحدش يستحمله»

وتابعت: «أبويا تصرفاته بشعة ومحدش يستحمله هي كانت شايلة حمل جبال، وقبل الحادثة بـ4 أيام أخويا سمعه وهو بيكلم واحدة وبيقولها هجيبلك 20 ألف جنيه بس بطلي زن، وهو كان متعود يضرب أمي ويضربنا وياخد الفلوس ويغيب بالأسابيع ولما يخلص الفلوس على الستات والشرب يرجع».

واستطردت الفتاة في شرح مأساتها قائلة: «هو كان بيقول ده كله من خيري منين هو كان عنده بيت في البلد في الصعيد ولما اتحبس اكتشفنا أنه باع نصفه ولكن الشقة اللي احنا عايشين فيها أمي كانت جايباها بفلوسها ومن شغلها واشترت شقتين تانيين لاخواتي الولاد».

تفاصيل بلاغ قسم شرطة حدائق القبة

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود قتيلة داخل شقة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة مقتولة بطعنات من سلاح أبيض "مطواة".

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها وبضبطه اعترف بارتكاب الجريمة؛ لرفضها بيع ممتلكات كان قد كتبها باسمها، وتم القبض عليه وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة الواقعة.

المخدرات حدائق القبة السجن طالبة ثانوي قتل أم

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