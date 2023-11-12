إحالة المتهمة بسرقة مصوغات ذهبية من داخل شقة بالسلام للجنح

أحالت نيابة السلام، اليوم، المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة مخدومها بأسلوب المغافلة، لمحكمة الجنح.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمة أقرّت أمام جهات التحقيق المختصة بارتكابها جريمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة مخدومتها؛ بغرض بيعها والتربح والكسب غير المشروع منها.

والبداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام ثان"، حال قيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وبمناقشتها اعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومها الكائن بدئرة قسم شرطة قصر النيل بأسلوب "المغافلة"، حال عملها لديه كخادمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.