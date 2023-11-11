السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عصابة سرقة "التكاتك" بمدينة بدر

حبس عصابة
حبس عصابة

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة مركبات "التوك توك" بمدينة بدر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

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ضبط عصابة سرقة "التوكتوك" فى بدر شرق القاهرة

تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من "أحد المواطنين- مقيم بدائرة القسم" باكتشافه سرقة مركبة "توك توك" ملكه، حال توقفها أمام العقار محل سكنه.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة "شخصين- لهما معلومات جنائية- مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام ثان".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما مركبة "التوك توك" المشار إليها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الجادون"، وقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مركبات "التوك توك"، وأقرا بارتكابهما 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط كل المركبات المستولى عليها لدى عملائهما "سيئي النية" "3 عاطلين- لاثنين منهم معلومات جنائية- مقيمين بمحافظة القاهرة"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المركبات، واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قسم شرطة بدر قسم شرطة السلام تشكيل عصابي محافظة القاهرة

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ضبط عصابة سرقة "التوكتوك" فى بدر شرق القاهرة

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