الجيزة تدفع بـ16 سيارة شفط وفرق عمل بعدد من النقاط الساخنة

واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها لرفع آثار الأمطار من الشوارع، من خلال المتابعة الدورية على مدار الساعة، لأعمال شفط مياه الأمطار أولًا بأول لضمان تسهيل حركة سير المواطنين وتيسير الحركة المرورية.



وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة التواجد الميداني لفرق العمل التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للنظافة والتجميل والأحياء والمراكز للتعامل مع أي هطول للأمطار.



مراجعة أعمدة الإنارة وغرف الكهرباء

ووجه المحافظ بدورية مراجعة أعمدة الإنارة وغرف الكهرباء، للتأكد من كفاءتها وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة، حفاظًا على حياة المواطنين من الخطر، إضافة إلى التأكد من صلاحية الأشجار واستقامتها، وعدم وجود أي كسور أو ميل بها قد تؤدي إلى سقوطها.



انتظام انتشار فرق الشفط التابعة لهيئة النظافة والتجميل

واطلع المحافظ على انتظام انتشار فرق الشفط التابعة لهيئة النظافة والتجميل بإجمالي ١٦ سيارة شفط والفرق الميدانية التابعة لهم في عدد من النقاط الساخنة التي شهدت سقوط الأمطار والتي ضمت طريق القرية الذكية والكيلو ٢٦ أمام منطقة الجهد بالمنطقة الصناعية وشارع ترسا أمام مطلع كوبري ترسا بحي الطالبية ومنزل كوبري الفريق كمال عامر أمام مستشفى الصدر ومطلع كوبري فيصل بحي العمرانية ومنازل الطريق الدائري بميدان المنيب وشارع ربيع الجيزى بحي جنوب الجيزة ومنزل كوبري فيصل أمام مسجد آل حمد ومنزل الطريق الدائري بصفط اللبن وطريق كرداسة ومنزل محور صفط اللبن بشارع مشرفة وشارع الشوربجي بنطاق حي بولاق الدكرور ومطلع ومنزل كوبري ٦ أكتوبر أمام وزارة الزراعة ومطلع كوبري ثروت بشارع ثروت بحي الدقي ومنزل محور الفريق كمال عامر أمام محطة قطارات الصعيد ببشتيل نطاق حي المنيرة الغربية ومنزل محور الفريق كمال عامر أمام مركز شباب أرض اللواء بحي العجوزة.





الجيزة تدفع بـ 16 سيارة شفط للتعامل مع الأمطار

الجيزة تدفع بـ 16 سيارة شفط للتعامل مع الأمطار

الجيزة تدفع بـ 16 سيارة شفط للتعامل مع الأمطار

الجيزة تدفع بـ 16 سيارة شفط للتعامل مع الأمطار

الجيزة تدفع بـ 16 سيارة شفط للتعامل مع الأمطار