الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

يتناول تاريخ مصر بعيون المؤرّخين الأقباط.. كتاب "سِيَر البِيعَة المُقَدَّسَة" للباحث شريف رمزي

سِيَر البِيعَة المُقَدَّسَة
سِيَر البِيعَة المُقَدَّسَة

تترقَّب الأوساط العلميَّة والأكاديميَّة أحدث الإصدارات في حقل التَّاريخ الكنسي وتاريخ مصر بشكل عام، كتاب “سِيَر البِيْعَة المُقَدَّسَة”، والمُتَضَمِّن لسِيَر بطاركة الكنيسة القبطيَّة.

يتصدّر الكتاب اسم قداسة البابا تواضروس الثَّاني، بابا الإسكندريَّة وبطريرك الكرازة المرقسيَّة، الذي قدّم للعمل ووصفه بالتُّحفة الموسوعيَّة.

No photo description available.

الإصدار الجديد من “سِيَر البِيْعَة المُقَدَّسَة” حقّقه الباحث “شريف رمزي” عضو اللجنة الباباوية للتاريخ القبطي، وقدّم له أيضًا العديد من عُلماء الكنيسة بمصر الخارج.. نيافة الأنبا مكاريوس أسقُف المنيا وتوابعها، الأستاذ الدكتور أشرف إسكندر صادق أستاذ الآثار المصريَّة والقبطيَّات وآثار الكتاب المقدَّس في جامعة ليموج بفرنسا، الدكتور چوزيف موريس فلتس أستاذ علم آباء الكنيسة بالكُلِّيَّات الإكليريكيَّة في مصر والخارج، الدكتور صموئيل قزمان معوَّض الباحث بقسم القبطيَّات في جامعة مونستر بألمانيا.

يقع الكتاب في 900 صفحة من القطع الكبير وبغلاف مُقوَّى (Hardcover)، وتولّت نشره مؤسَّسة لوجوس للخدمات الإعلاميَّة (Logos TV).
 

“سِيَر البِيعَة المُقَدَّسَة” 

وفي تصريحات خاصة لـ"الدستور" قال الباحث شريف رمزي: إن كتاب “سِيَر البِيعَة المُقَدَّسَة” المعروف باسم “تاريخ البطاركة” يعتبر أحد أهمّ المصادِر التَّاريخيَّة الَّتي ترجِعُ إلى حِقبةِ العُصور الوسطى، وهو وإنْ كان يؤرِّخ بشَكلٍ أساسيّ لسِيَرِ بطاركة الكنيسة القبطيَّة، إلاَّ أنَّه يُقَدِّم أيضًا صورةً غاية في الأهمِّيَّة عن تاريخ مصر السِّياسيّ والاجتماعيّ بعُيونِ المؤرِّخينَ الأقباط. وخلافًا لكلِّ النَّشرات السَّابقة الَّتي تناوَلت ذلك العمل الهامّ، تُعدُّ هذه النَّشرة هي الأولى الَّتي تُقَدِّم النَّصَّ مع تحقيقٍ وافٍ وإيضاحاتٍ مُستَفيضةٍ وفهارس مُتنوِّعة. وهي المرَّة الأولى أيضًا الَّتي يَصدُر فيها العمل منسوبًا إلى مؤلِّفهِ (مُحرِّره) الحقيقيّ، الشَّمَّاس موهوب بن منصور بن مُفَرِّج الإسكندرانيّ (1020 - 1100م)، والَّذي حملَ على عاتقهِ مَهمَّة جمع السِّيَر وترجمتها من اللُّغةِ القبطيَّة إلى اللُّغةِ العربيَّة، بمُساعدة رفيقه الشَّمَّاس ميخائيل بن بٰدير الدَّمنهوريّ (وآخرين)، وذلك خلافًا للاعتقاد الَّذي كان سائدًا في الماضي بنسبة العمل إلى الأنبا ساويرُس بن المُقَفَّع أُسقُف الأشمونَين.

جديرٌ بالذكر أنَّ هذه النَّشرة تُغطِّي حِقبةً تاريخيَّة عاشَها سبعة وسِتُّون بطريركًا، وتمتَدُّ من أواخر القرن الأوَّل إلى أواخر القرن الحادي عشر، اعتمادًا على أقدم المخطوطات الَّتي وصلَتنا، والغاية من ذلك هي الوصول إلى أقرب صورة يُمكن أنْ تُعَبِّر عن النَّصِّ في حالتهِ الأصليَّة.

سير البيعة المقدسة سير الاباء البطاركة البابا تواضروس شريف رمزي عضو اللجنة الباباوية للتاريخ القبطي

مواد متعلقة

رئيس أساقفة سبسطية: احتفالات الميلاد ستقتصر على الطقوس فقط

الأنبا ميخائيل يرأس طقس رسامة شمامسة بكنيسة مار مينا الأميرية

الأنبا صموئيل يترأس حفل ختام مهرجان الكرازة بإيبارشية طموه

الأنبا يسطس يعلن إغلاق أبواب دير الأنبا أنطونيوس في صوم الميلاد

البابا ثيودروس يضع حجر الأساس لكنيسة جديدة بالعاصمة الإدارية (صور)

البابا ثيودروس يحتفل بعيد رؤساء الملائكة فى القاهرة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بتذكار القدّيسين الشهيدين فيكتور واستفاني

الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بذكرى مار ميناس ورفاقه الشهداء

الأكثر قراءة

نظام "التايم شير".. حيلة جديدة للنصب على المصريين باسم العمرة

"أبويا بتاع نسوان".. طالبة ثانوي تروي مأساة قتل أمها بسبب 20 ألف جنيه

الإمام الأكبر يهنئ الطبيب الأزهرى هانى عتيبة

تكاليف حج القرعة 2024.. اعرفها عقب إعلان أسماء الفائزين

محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول بهدف فى شباك برينتفورد بالدورى الإنجليزى

جنايات بورسعيد توقف تنفيذ حكم قيادة سيارة تحت تأثير المخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب