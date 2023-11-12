عرض متهم مزَّق جسد والديه بالبدرشين على الطب الشرعى

فتحت النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة تعدي مريض نفسي على والديه طعنًا بسلاح أبيض في مركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وأمرت بعرضه على لجنة مختصة من خبراء الطب النفسي لفحص قواه العقلية وبيان مدى وعيه وإدراكه.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بنطاق قرية العزيزية دائرة مركز البدرشين.

وبالفحص تبيّن أن مريضًا نفسيًا اعتدى على والديه بسلاح أبيض ما أسفر عن إصابة الأب والأم بجروح سطحية بالجسم نقلا على إثرها إلى مستشفى البدرشين المركزي، وتم القبض على المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة.