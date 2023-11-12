النصر آت لا محالة، النصر لفلسطين مهما طال الزمن، رغما عن أنف المحتل الغاشم، رغما عن الصهيونية المتوحشة ورغما عن القنابل والمدافع والطائرات وأمريكا وبريطانيا، النصر لفلسطين بقانون العدل الإلهي، النصر لفلسطين بالايمان بالإردارة والصبر.

بالأمس إجتمعت 57 دولة عربية وإسلامية.. أدانوا وشجبوا ودعموا المحتل الغاشم وساندوا فلسطين وشعبها، وخاطبوا العالم بحوالى 30 قرار كلها بالفاظ صريحة في مقدمتها التشديد على ضرورة كسر الحصار عن قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل المساعدات لتشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.

وأكد البيان الختامي للقمة على ضرورة دعم جهود مصر لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف، ودعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان –الإسرائيلي - الغاشم على غزة. وهنا نقول بحق إن مصر في القمة، قمة الحضور العربي والإسلامي والعالمي، وقمة التأثير والعطاء والتحدي والإصرار على نصرة شعبنا العربي الفلسطيني، فمصر التى تصدت للعدوان من أول لحظة وكانت أول من أدانت العدوان ،و مصر التى خاطبت العالم وعقدت أول مؤتمر للسلام ودعم فلسطين ووقف العدوان، مصر التى جهزت مئات الشاحانات للأشقاء واستقبلت الجرحى وخصصت مطار العريش للمساعدات الخاجية.

وهنا تبرز كلمة الرئيس عبد الفتح السيسي التى جاءت معبرة عن رؤية شعب مصر فى 6 قرارات تضمنتها لا تختلف كثيرا عن النص النهائي للبيان الختامي وأولها المطالبة بالوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع بلا قيد أو شرط ، ووقف كافة الممارسات التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم وإضطلاع المجتمع الدولى بمسؤوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء وضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية.. وتحيمل إسرائيل لمسؤوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وضرورة التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأخيرا إجراء تحقيق دولى فى كل ما تم إرتكابه من إنتهاكات ضد القانون الدولى.

أما لقاءات الرئيس التى اجراها خلال مشاركتة في قمة الرياض فى تعزيز علاقات مصر العربية والاسلامية لعل اهمها لقاء الرئيس بالرئيس السورى بشار الاسد الذي يشكل حضورة انتصارا للارادة العربية والسورية والمصرية، فمصر التى رفضت حضور ممثلين عن يسموا انفسهم بالمعارضة السورية في قمة القاهرة 2015، وسورية التى تحدت المؤامرة ونجحت في وأدها كما نحجت مصر من قبل

، وتنوعت لقاءات الرئيس خلال القمة بقادة الدول العربية والاسلامية في مقدمتها لقاءة بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وهو من اللقاءات المهمة جدا الى جانب لقاءه بولى العهد السعودى الامير محمد بن سلمان والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، واللقاء الأبرز مع الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، وجميع اللقاءات ناقشت سبل دعم العلاقات الثنائية مع مصر وسبل نصرة الشعب الفلسطينى

الملفت ما ختم به الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمته بالتحذير، من مغبة السياسات الأحادية ومن التخاذل الدولي عن وقف الحرب فى غزة وهو ما ينذر بتوسع المواجهات العسكرية فى المنطقة.. وتأكيد الرئيس أنه مهما كانت محاولات ضبط النفس.. فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة.. كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها.. بين ليلة وضحاها.

كلمات الرئيس واضحة وصريحة فلعلهم يعقلون.