الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الهضيبى: قمة الرياض كونت موقفًا عربيًا - إسلاميًا موحدًا

النائب ياسر الهضيبي
النائب ياسر الهضيبي

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن القمة العربية- الإسلامية الطارئة التي استضافتها العاصمة السعودية، الرياض، أمس السبت،  تمكنت من تكوين موقف عربي- إسلامي  موحد في مواجهة حرب الإبادة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس أيضا، مشيرًا إلى أن البيان الختامي أدان العدوان الإسرائيلي وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري ضد المدنيين العزل، كذلك الدعوة إلى وقف الحرب في غزة ورفض تبرير الأعمال الإسرائيلية في حق الفلسطينيين على أنها دفاع عن النفس، مؤكدا أن الاحتلال متمسك بسياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.

txt

الهلال الأحمر الفلسطيني يحمل المجتمع الدولي مسؤولية الانهيار الكامل للمنظومة الصحية بغزة

رؤية مصرية

وقال "الهضيبي"، إن البيان الختامي ارتكز بالأساس على الرؤية المصرية لحل الأزمة، والتى نادت بها مصر منذ اشتعال فتيل الأزمة في 7 أكتوبر الماضي، موضحًا أن الدول العربية والإسلامية أكدت دعمها لمصر في جميع الخطوات التى تقوم باتخاذها في سبيل حل الأزمة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالينا في قطاع غزة، الذين يعانون من الحصار والجوع وغياب الرعاية الطبية ونفاذ الوقود، مشيرًا إلى أن البيان الختامي طالب بضرورة  كسر الحصار على قطاع غزة، فضلًا عن فرض إدخال قوافل المساعدات تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري ودون تعطيل أو مماطلة لكى يتم استيعاب احتياجات المواطنين داخل القطاع.

txt

محمود منصور: مشروع قرار القمة العربية الإسلامية وضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته

تفعيل الموقف العربي والإسلامى 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تفعيل الموقف العربي والإسلامي يتطلب تحركات سريعة وفاعلة على جميع المستويات، مشيرًا إلى أن القمة شكلت لجنة من عدد من وزراء خارجية الدول، ضمنها السعودية والأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، للعمل على نقل موقف القادة إلى المجتمع الدولي والإسراع في إنهاء الحرب والدفع نحو عملية سلام حقيقية تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية وفق المبادرة العربية للسلام، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، حيث تم تكليف أمانتي الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بإنشاء وحدة رصد إعلامية لتوثيق كل الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومنصات إعلامية رقمية تنشرها وتعري ممارساتها اللاشرعية.

النائب ياسر الهضيبي القمة العربية الإسلامية الرياض موقف عربي القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

محمود منصور: مشروع قرار القمة العربية الإسلامية وضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته

مصطفى سالمان: مشروع قرار القمة العربية الإسلامية تأكيد على الموقف الموحد لدعم القضية الفلسطينية

رحاب موسى: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية الإسلامية بمثابة وثيقة لإدانة الجرائم الإسرائيلية

أحمد نويصر: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية الإسلامية حملت 10 رسائل قوية للعالم

أيمن محسب: مخرجات القمة العربية الإسلامية جاءت متوافقة مع الرؤية المصرية

"دفاع النواب": توصيات قمة الرياض تاريخية وداعمة لخطوات مصر لنصرة فلسطين

"اتصالات النواب": كلمة الرئيس السيسى بقمة الرياض عكست موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

برلمانية: الوقف الفوري للنار وإدخال المساعدات لغزة وإنهاء الحصار أبرز مخرجات القمة العربية الإسلامية

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

سلمى الشيمى تسدد 100 ألف جنيه للخروج من الحبس

حقيقة ظهور إصابات بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور فى مصر

مشاجرة بين إمام عاشور ومشجع فى مطار القاهرة بعد لقاء الجونة

عاجل.. فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية

النقل: تشغيل 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكك الحديدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

ياعالم أوقفوا إطلاق النار في غزة.. هل من آذان صاغية؟!!

محمد رفعت

مصر في القمة !

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب