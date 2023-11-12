الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى يُحمّل المجتمع الدولى مسئولية الانهيار الكامل للمنظومة الصحية بغزة

غزة
غزة

حملت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي وكافة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، المسئولية عن الانهيار الكامل للمنظومة الصحية، وما آل إليه الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، بحسب فضائية القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق قال مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، إن آخر استهدافات من الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات، كان في قسم العناية المركزة في مجمع الشفاء الطبي وفي الأيام الماضية كانت هناك استهدافات لمحيط المستشفى الإندونيسي، وهذه الليلة كان الاستهداف لمستشفى "مهدي" للولادة وهو مستشفى خاص، ما أسفر عن استشهاد طبيبين هما "الدكتور باسم مهدي، والدكتور رائد مهدي".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي قبل قليل، أن الإخلاء القسري لمستشفى النصر والرنتيسي للأطفال، نتج عنه خروج عشرات من حالات الأطفال المصابة والمريضة إلى الشوارع بدون أي رعاية طبية، ووجود 5 أطفال في العناية المركزة مجهول مصيرهم، متابعًا: فقدنا الاتصال بالكادر الطبي هناك، ومن المرجح استشهاد هؤلاء الأطفال نظرًا لانقطاع الكهرباء والماء عن مستشفى الرنتيسي للأطفال.

قطاع غزة الوضع الإنساني في قطاع غزة اتفاقية جنيف الرابعة المجتمع الدولي الأحمر الفلسطيني مستشفى القدس في غزة

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