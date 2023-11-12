الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمود منصور: مشروع قرار القمة العربية الإسلامية وضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته

النائب محمود منصور
النائب محمود منصور

أكد النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قرار القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالرياض لدعم غزة وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته بوقف إطلاق النار ووقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.

txt

أيمن محسب: مخرجات القمة العربية الإسلامية جاءت متوافقة مع الرؤية المصرية

تبني مشروع قرار مصر

وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن تبني مشروع قرار القمة العربية الإسلامية موقف مصر خير دليل على الدور المصري الثابت والراسخ، والمحوري لحل القضية الفلسطينية، وإنهاء الصراع القائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

txt

الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة العربية الإسلامية بالرياض

وقف جرائم الحرب

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة الضغط على المجتمع الدولي لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل ومحاكمة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الدولية بانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

لقاءات الرئيس السيسي الجانبية على هامش القمة

وأشار النائب محمود منصور، إلى أن اللقاءات الجانبية التي عقدها الرئيس السيسي مع عدد من رؤساء الدول على هامش القمة العربية الإسلامية تأكيد أنه يحمل على عاتقه هموم الأمة العربية ويضع القضية الفلسطينية أولوية ضمن أجندة السياسة الخارجية للدولة المصرية، من خلال تبني رؤية حل عادل وشامل بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وذلك للحفاظ على أرواح الأبرياء، علاوة على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.

رفض التهجير القسري.. وقرار حاسم ملزم لوقف العدوان الإسرائيلي 

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بقرار القمة العربية الإسلامية برفض التهجير القسري أو تسمية الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بأنها دفاع عن النفس، بالإضافة إلى مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

txt

حسام بدراوى: بيان القمة العربية الإسلامية متوازن.. وهذا أهم البنود

النائب محمود منصور إقامة دولة فلسطين القمة العربية الإسلامية الطارئة حول غزة القضية الفلسطينية مشروع قرار القمة العربية

الأكثر قراءة

حقيقة ظهور إصابات بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور فى مصر

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

البترول: ضخ غاز طبيعي لمحطات الكهرباء لتقليل مدة انقطاع التيار

عاجل.. فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية

آخر موعد للراغبين فى تغيير مركز اقتراع انتخابات الرئاسة 2024

"خدعني 6 سنين".. سيدة تخلع زوجها بعد أسبوعين من الزواج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب