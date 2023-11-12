حسام بدراوى: بيان القمة العربية الإسلامية متوازن.. وهذا أهم البنود

قال الدكتور حسام بدراوي، الكاتب والمفكر، إنه تابع باهتمام بالغ القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، وأثنى على بيان القمة الختامي الذي احتوى على نقاط مهمة تستحق التقدير من القادة والزعماء.

وأضاف "بدراوي"، في حواره مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن البيان كان متوازنًا وجيدًا، وأن أبرز ما لفت نظره هو إعلان دعم الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، مما يعد تذكيرًا للعالم بوجود قرارات دولية وافق عليها العالم بهذا الشأن.

وتابع أنه يفضل القرار الصريح والمباشر، وأنه كان يتمنى أن يتضمن البيان نقاطًا موجهة بوضوح إلى الدول المسؤولة عن تسليح إسرائيل، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية؛ لأنها هي المورد الرئيسي للأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.