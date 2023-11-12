الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فخرى الفقى: نشكر الرئيس السيسى على الإنجازات المرتبطة بقوانين المرأة لدعمها وحمايتها

فخري الفقي
فخري الفقي

قدم الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الشكر لأعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على مشروع قانون العقوبات، مؤكدًا أن التقرير المعروض يتناسق مع كل المواثيق الدولية والدستور والقانون المصري لهذه الحالة، مشيرًا إلى أن كل الأنشطة التي تقدمها المرأة  تتصاعد باستمرار بمصر.

وقالت النائبة أية فوزي عضو مجلس النواب، إن هناك العديد من القرارات والتشريعات التي تخص المرأة المصرية، حصلت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقدمة الشكر للرئيس علي هذه الإنجازات المرتبطة بقوانين تخص المرأة المصرية لدعمها وحمايتها.

 

التعديل المطروح يستهدف المرأة وتمكينها وحمايتها في مؤسسات الدولة

وأكدت عضو مجلس النواب، أن التعديل المطروح يستهدف المرأة وتمكينها وحمايتها في مؤسسات الدولة معلنة موافقتها على التقرير، جاء ذلك خلال مناقشة  مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة الأمر الذي  تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكل صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغيير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانًا لفاعليتها.

 ومن جهة أخرى وافق عبدالهادي القصبي رئيس الأغلبية في مجلس النواب،على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وقال باسمي واسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أوافق علي مشروع القانون والذي جاء متوافقًا مع الدستور، ولسد بعض الثغرات التي نطالب بها جميعًا.

مجلس النواب النائب فخري الفقي قوانين المرأة ظاهرة التحرش التحرش الجنسي

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