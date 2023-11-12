مصر تستضيف فعاليات المؤتمر العام لاتحاد النحالين العرب

تنطلق صباح غد الاثنين، فعاليات المؤتمر العام لاتحاد النحالين العرب فى دورته الرابعة عشر بحضور عالمى مكثف، حيث يشارك فى المؤتمر من خارج مصر أكثر من ١٥٠ شخصا من مختلف قارات العالم هذا غير المشاركة المصرية.

النحالين العرب

كما يقام على هامش المؤتمر العربى الكبير مهرجان العسل المصرى فى نسخته الجديدة بمشاركة ٥٠ عارضا من مصر و١٥ عارضا من خارجها، حيث يتواجد عارضين من السعودية وليبيا وقطر والعراق والجزائر وتونس والصين وغيرهم من دول العالم.

هذا وقد صرح فتحى بحيرى رئيس اتحاد النحالين العرب ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر والمهرجان بأن هذا التجمع يعد الأكبر فى تاريخ اتحاد النحالين العرب، خاصة وأن هناك مشاركات علمية بالأبحاث وتبادل الخبرات من دول أوروبية وآسيوية وإفريقية والولايات المتحدة وبعض الدول اللاتينية.

وأضاف بحيرى أن الحدث الكبير والمقام تحت رعاية وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والصناعة والبيئة سيشمل فى فعالياته ورشتى عمل إحداهما عن العلاج بسم النحل ومخرجات العسل والأخرى عن التذوق الحسى للأعسال ويشرف عليها خبير ايطالى متخصص فى تذوق العسل.

وأوضح بحيرى أن الفعاليات مستمرة لمدة 3 أيام بدءا من يوم ١١/١٢ وحتى يوم ١١/١٥.

وعلى صعيد آخر، صرح الدكتور محمود حسن استشارى التسويق وتطوير الأعمال ورئيس مهرجان العسل المصرى قائلا إن مهرجان العسل المصرى فى نسخته السادسة والمقام بمصاحبة المؤتمر العام لاتحاد النحالين العرب سيشهد الجديد والاحدث حيث يكتسب الطابع الدولى والعالمى بمشاركة عارضين من كل قارات العالم بالإضافة أن العرض سيقام داخل خيمة مغطاة لأول مرة رغم أنه مقام فى حديقة مفتوحة هى حديقة اوزوريس بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر.

كما سيتضمن المهرجان فقرات ترفيهيه وتثقيفية ومسابقات ذات جوائز للجمهور، هذا بالإضافة إلى تمتع جمهور الحاضرين بعروض الأسعار المميزة على أجود أنواع الأعسال المصرية والعربية والعالمية.