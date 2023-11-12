الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق منزل بالزقازيق دون إصابات

حريق منزل
حريق منزل

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية على حريق منزل مكون من 4 طوابق بناحية أم الزين بجوار المعهد الديني بمركز الزقازيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بناحية أم الزين بجوار المعهد الديني بمركز الزقازيق.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح. 

وتبين نشوب الحريق في منزل مكون من 4 طوابق، واندلاع النيران في الطابق الثاني، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

قوات الحماية المدنية الشرقية حريق مركز الزقازيق المعهد الدينى

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