الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق مخزن بحدائق الأهرام

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن للأثاث أسفل عقار امتد إلى عدد من الشقق السكنية، حيث استغرق إطفاء الحريق 4 ساعات و5 سيارات للسيطرة على الحريق دون أي إصابات.

البداية كانت بتلقي أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا من سكان البوابة الأولى بحدائق الأهرام بنشوب حريق داخل مخزن للأثاث أسفل عقار وامتدت ألسنة اللهب إلى الشقق السكنية.

على الفور، تم الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء ونجحت في السيطرة على الحريق دون أي إصابات، بينما تسبب في اشتعال محتويات المخزن، كما انتقل إلى مكان البلاغ الرائد كريم عليان رئيس مباحث نقطة حدائق الأهرام للوقوف على أسباب الحريق.

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