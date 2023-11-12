"هربت واتجوزت عرفى وهى على ذمتى".. زوج يطالب بإثبات زنا زوجته

«خانتنى وسامحتها عشان البيت والأولاد وفي النهاية هربت وتركت البيت واكتشفت أنها متزوجة عرفي وهى على ذمتى».. كلمات بدأ بها مصطفى محيى حديثه لـ"الدستور" ليوضح مأساته مع زوجته.

وقال: «تربطنى بزوجتى صلة قرابة قوية فهى من دمى ولم يجبرها أحد على الزواج مني، بل بالعكس كانت فى غاية السعادة والفرح، وأثمر زواجنا عن إنجاب بنتين وكانت حياتنا مستقرة للغاية حتى بدأت أشك في أمرها، فدائمًا مشغولة بالهاتف المحمول وكأنها ليست معنا بالمنزل».



وتابع الزوج: وببحثى خلفها اكتشفت ارتباطها بعلاقة عاطفية مع أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبينهم كلام وأحاديث عاطفية خارجة للغاية، كما أنها ترسل له صورها وهى عارية، فقدت أعصابي وانهلت عليها بالضرب المبرح، لكنها حاولت استعطافى لمسامحتها من أجل البنات والبيت وبعد أيام سامحتها وطلبت منى البحث عن عمل حتى تسلي وقتها أثناء غيابي وانشغالى فى العمل وافقت وبالفعل عملت فى مصنع قريب من المنطقة التى نعيش بها.

واستكمل مصطفى حديثه: بعد ٣ شهور فقط اكتشفت غيابها عن المنزل وبالبحث عنها علمت من زملائها بالعمل بأنها على علاقة مع أحد زملائها وتزوجته عرفيًا وهربت معه ومنذ ذلك الوقت وأنا أبحث عنها فلم أجدها، وذلك بعد التأكد من خروجها معه بكامل رغبتها بعد العودة لكل كاميرات المراقبة بالمصنع والمنطقة.