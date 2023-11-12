الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"هربت واتجوزت عرفى وهى على ذمتى".. زوج يطالب بإثبات زنا زوجته

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

«خانتنى وسامحتها عشان البيت والأولاد وفي النهاية هربت وتركت البيت واكتشفت أنها متزوجة عرفي وهى على ذمتى».. كلمات بدأ بها مصطفى محيى حديثه لـ"الدستور" ليوضح مأساته مع زوجته.

وقال: «تربطنى بزوجتى صلة قرابة قوية فهى من دمى ولم يجبرها أحد على الزواج مني، بل بالعكس كانت فى غاية السعادة والفرح، وأثمر زواجنا عن إنجاب بنتين وكانت حياتنا مستقرة للغاية حتى بدأت أشك في أمرها، فدائمًا مشغولة بالهاتف المحمول وكأنها ليست معنا بالمنزل».

txt

بتخوني مع جاري.. زوج يرفع دعوى زنا على زوجته


وتابع الزوج: وببحثى خلفها اكتشفت ارتباطها بعلاقة عاطفية مع أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبينهم كلام وأحاديث عاطفية خارجة للغاية، كما أنها ترسل له صورها وهى عارية، فقدت أعصابي وانهلت عليها بالضرب المبرح، لكنها حاولت استعطافى لمسامحتها من أجل البنات والبيت وبعد أيام سامحتها وطلبت منى البحث عن عمل حتى تسلي وقتها أثناء غيابي وانشغالى فى العمل وافقت وبالفعل عملت فى مصنع قريب من المنطقة التى نعيش بها.

واستكمل مصطفى حديثه: بعد ٣ شهور فقط اكتشفت غيابها عن المنزل وبالبحث عنها علمت من زملائها بالعمل بأنها على علاقة مع أحد زملائها وتزوجته عرفيًا وهربت معه ومنذ ذلك الوقت وأنا أبحث عنها فلم أجدها، وذلك بعد التأكد من خروجها معه بكامل رغبتها بعد العودة لكل كاميرات المراقبة بالمصنع والمنطقة.

محكمة الاسرة محكمة أسرة زنانيري اثبات زنا دعوى قضائية زوج

مواد متعلقة

زوج يقيم دعوى زنا ضد زوجته لارتباطها بعلاقة عاطفية مع زميلها

الأكثر قراءة

حقيقة ظهور إصابات بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور فى مصر

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

البترول: ضخ غاز طبيعي لمحطات الكهرباء لتقليل مدة انقطاع التيار

عاجل.. فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية

آخر موعد للراغبين فى تغيير مركز اقتراع انتخابات الرئاسة 2024

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب