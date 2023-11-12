الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار غزيرة على أنحاء المنوفية وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة

أمطار بالمنوفية
أمطار بالمنوفية

شهدت مراكز محافظة المنوفية سقوط أمطار متوسطة وغزيرة على جميع الأنحاء، والتي بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم مع نشاط شديد ومدوي وقوي من البرق والرعد، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

 

وكانت قد سقطت أمطار غزيرة على مركز الشهداء، وأشمون، وتلا، وبركة السبع، ومنوف، وقويسنا، وأمطار متوسطة على أنحاء مركزي شبين الكوم والباجور، والتي وصلت إلى جميع قرى ونجوع المحافظة، وكانت قد جهزت محافظة المنوفية غرفة عمليات لتلقى الشكاوى والبلاغات خلال هطول أي أمطار في وقت طارئ. 


وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أكدت استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على محافظات الوجه البحرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية، حيث سجلت درجة الحرارة الصغرى في المنوفية 20 مئوية، وتستمر الحالة الجوية إلى اليوم.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن سقوط الأمطار اليوم بمحافظة المنوفية ومحافظات الوجة البحري يكون بنسبة 40% مع أجواء غائمة، ووجود شبورة مائية في الصباح، واعتدال في سرعة الرياح على محافظات الوجه البحري.


ودفعت المحليات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بعدد من السيارات لشفط المياه من الشوارع الرئيسية وتسهيل حركة السير للسيارات والمواطنين، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية.

ووجّه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بضرورة الاهتمام بتطهير وصيانة بيارات وخطوط ومطابق الصرف الصحى، ورفع كفاءتها للحفاظ على استدامة تقديم الخدمة، وإطالة العمر الافتراضي لها، واستعدادًا للتعامل مع الطوارئ والأزمات تزامنًا مع دخول فصل الشتاء.

وأشار إلى قيام جميع الأفرع التابعة للشركة بتنفيذ خطة التطهير الدورية والمعدة مسبقًا من قبل الشركة لتطهير خطوط ومطابق وبيارات الصرف الصحى، بالإضافة إلى تفعيل الخطة الطارئة فى أوقات الأزمات للاستجابة لشكوى المواطنين من وجود طفوحات أو شكاوى تخص جودة المياه.

محافظة المنوفية محافظ المنوفية حالة الطقس بالمنوفية امطار غزيره بالمنوفية امطار بالمنوفية

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يتابع مؤشرات الأداء بملف التعديات والمتغيرات المكانية

محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف بالخطة الاستثمارية بنطاق المراكز والمدن

صحة المنوفية: فحص 1392 مواطنًا ضمن القافلة الطبية بقرية طنوب

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

عاجل.. فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية

وقوع 4 زلازل قوية خلال 24 ساعة.. اثنان فى إثيوبيا

بعد تحذير الأرصاد الجوية.. هطول أمطار رعدية فى القاهرة (صور)

غلق مقر المنشأة المسماة "الاتحاد الدولى للدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية" بالقاهرة

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس