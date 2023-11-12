أمطار غزيرة على أنحاء المنوفية وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة

شهدت مراكز محافظة المنوفية سقوط أمطار متوسطة وغزيرة على جميع الأنحاء، والتي بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم مع نشاط شديد ومدوي وقوي من البرق والرعد، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وكانت قد سقطت أمطار غزيرة على مركز الشهداء، وأشمون، وتلا، وبركة السبع، ومنوف، وقويسنا، وأمطار متوسطة على أنحاء مركزي شبين الكوم والباجور، والتي وصلت إلى جميع قرى ونجوع المحافظة، وكانت قد جهزت محافظة المنوفية غرفة عمليات لتلقى الشكاوى والبلاغات خلال هطول أي أمطار في وقت طارئ.



وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أكدت استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على محافظات الوجه البحرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية، حيث سجلت درجة الحرارة الصغرى في المنوفية 20 مئوية، وتستمر الحالة الجوية إلى اليوم.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن سقوط الأمطار اليوم بمحافظة المنوفية ومحافظات الوجة البحري يكون بنسبة 40% مع أجواء غائمة، ووجود شبورة مائية في الصباح، واعتدال في سرعة الرياح على محافظات الوجه البحري.



ودفعت المحليات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بعدد من السيارات لشفط المياه من الشوارع الرئيسية وتسهيل حركة السير للسيارات والمواطنين، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية.

ووجّه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بضرورة الاهتمام بتطهير وصيانة بيارات وخطوط ومطابق الصرف الصحى، ورفع كفاءتها للحفاظ على استدامة تقديم الخدمة، وإطالة العمر الافتراضي لها، واستعدادًا للتعامل مع الطوارئ والأزمات تزامنًا مع دخول فصل الشتاء.

وأشار إلى قيام جميع الأفرع التابعة للشركة بتنفيذ خطة التطهير الدورية والمعدة مسبقًا من قبل الشركة لتطهير خطوط ومطابق وبيارات الصرف الصحى، بالإضافة إلى تفعيل الخطة الطارئة فى أوقات الأزمات للاستجابة لشكوى المواطنين من وجود طفوحات أو شكاوى تخص جودة المياه.