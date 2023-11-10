الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة المنوفية: فحص 1392 مواطنًا ضمن القافلة الطبية بقرية طنوب

دكتوره رشا خضر وكيل
دكتوره رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

نظمت  مديرية الشئون الصحية بالمنوفية  قافلة علاجية مجانية بقرية طنوب مركز تلا، والتي استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس 8، 9 نوفمبر، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وبإشراف ومتابعة الدكتورة شيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية، وبحضور الدكتورة إيريني عطية مدير إدارة تلا الطبية. 

وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.                                          

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة شملت 10 عيادات متخصصة “ 2 عيادة  باطنة، 2 عيادة  أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة، رمد”، إضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وتم توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد (1392) مواطنا من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (155) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وتم إكتشاف (100) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (18) حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل (6) حالات لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل عدد (10) ندوات تثقيفية على هامش القافلة لأهالي القرية لتوعيتهم صحيًا.

جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين علي مستوى الجمهورية.

صحة المنوفية قوافل مجانية قرية طنوب امانه مركز تلا الكشف الطبي المجاني

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