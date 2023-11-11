محافظ المنوفية يتابع مؤشرات الأداء بملف التعديات والمتغيرات المكانية

تابع اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز بملف التعديات ومنظومة المتغيرات المكانية بنطاق الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، للتأكد من تنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كافة المخالفات، سواء بالبناء على الأراضى الزراعية أو بناء أدوار مخالفة داخل الحيز العمرانى وحالات البناء بدون ترخيص، وذلك فى ظل توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة الدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها كونها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي وحفاظًا على حقوق الدولة والشعب وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة.

وقال محافظ المنوفية إن الأجهزة التنفيذية وبالتعاون مع الجهات الأمنية تواصل جهودها المكثفة فى المرور الميدانى وشن الحملات المكبرة للتعامل وبكل حزم مع كافة أشكال التعديات وتفعيل محاضر التبوير، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الصارمة حيال من ثبت تعديه على الأراضى الزراعية وارتكاب مخالفات بناء بإيقاف حصولهم على الدعم التموينى وصرف مخصصات الأسمدة الزراعية لضمان تحقيق الإكتفاء الذاتى من السلع الغذائية الرئيسية والحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة.

محافظ المنوفية يتوعد المقصرين في ملف إزالة التعديات

أكد محافظ المنوفية متابعته الشخصية ملف التعديات بنطاق المحافظة أولا بأول وعدم التهاون فى محاسبة أى مسئول فى التقصير فى مهام أداء واجبه الوظيفى، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة اليقظة التامة والتصدى بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء بالمخالفة للقانون، وكذا الاستمرار فى تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظى مع أى بلاغات عن التعديات وعرض تقارير دورية بالموقف لاتخاذ اللازم فورًا.