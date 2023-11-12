الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"اتصالات النواب": كلمة الرئيس السيسى بقمة الرياض عكست موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

مجلس النواب
مجلس النواب

أشاد النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال القمة العربية الإسلامية التي عُقِدَت بالرياض، مؤكدًا أن كلمة الرئيس السيسي، أكدت على الموقف المصري الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية.

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موقف مصر الثابت 

وأضاف النائب أحمد نشأت منصور، في بيانٍ له: "الرئيس السيسي حرص على توجيه عدد من الرسائل خلال كلمته من أجل الوصول إلى حالة التهدئة ووقف إطلاق النار الفوري لحماية المدنيين الأبرياء"، مشيدًا بتأكيد الرئيس السيسي، على ضرورة التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناءً على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يوليو 1967.

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وأوضح وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن القمة العربية الإسلامية عقدت في توقيت بالغ الحساسية، حيث تشهد الأراضي الفلسطينية حربا تشنها القوات الإسرائيلية على الأشقاء الفلسطينيين، لافتًا إلى أن الرئيس أكد أن هذه القمة غير عادية لأنها تأتي في ظروف استثنائية.

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استكمال الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية 

وأشار النائب أحمد نشأت منصور، إلى أن القمة العربية الإسلامية جاءت استكمالًا للدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، حيث عقدت قمة القاهرة للسلام 2023، موضحًا أن الدولة المصرية من اليوم الأول للحرب وهي تبذل جهودًا حثيثة وتكثف اتصالاتها من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع ومنع تهجير الفلسطينيين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أكد في كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالرياض، أن "أهالى غزة من المدنيين الأبرياء الذين يتعرضون للقتل والحصار ويعانون من ممارسات لا-إنسانية تعود بنا إلى العصور الوسطى، تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولى، إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى.. من مصداقيته السياسية والأخلاقية". 

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