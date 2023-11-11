6 مطالب مصرية خلال قمة الرياض لضمان حل الأزمة فى قطاع غزة (إنفوجراف)

تضمنت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، رسائل للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل المسئولية المباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيق عدد من النقاط الهامة فيما يتعلق بتطورات الأوضاع، وضمان حل الأزمة في قطاع غزة.

وقال الرئيس السيسي: إن المجتمع الدولى، لا سيما مجلس الأمن، يتحمل مسئولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيق ما يلى دون إبطاء:

أولًا- الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع.. بلا قيد أو شرط.

ثانيًا- وقف كافة الممارسات التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم.

ثالثًا- اضطلاع المجتمع الدولى بمسئوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطينى.

رابعًا- ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية.. وتحمّل إسرائيل مسئوليتها الدولية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

خامسًا- التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين.. وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".

سادسًا- إجراء تحقيق دولى فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولى.