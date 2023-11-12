الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية

صاروخ
صاروخ

قالت فصائل عراقية مسلحة في بيان مقتضب، الأحد، إنها استهدفت مدينة إيلات الإسرائيلية "بالأسلحة المناسبة" ردًا على استهداف المدنيين في غزة.

ولم توضح الفصائل ما إذا كان ما أطلقته قد بلغ الهدف أو أصابه، غير أنها أكدت الاستمرار في الاستهدافات، من دون خوض في تفاصيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استبعد  أن تضطلع السلطة الفلسطينية الحالية بدور في غزة بعد انتهاء الحرب في القطاع.

وقال نتنياهو ردًا على سؤال عن إمكان تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع بعد الحرب، "ينبغي أن يكون هناك شيء آخر"، مضيفا "لن يكون هناك سلطة مدنية تعلم أولادها على كره إسرائيل، على قتل الإسرائيليين، على القضاء على دولة إسرائيل".

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