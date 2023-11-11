السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سياسى فلسطينى: مساعدات مصر تفوقت على غيرها من الدول.. والصمود الحل لمواجهة الاحتلال

الدكتور جهاد أبولحية
الدكتور جهاد أبولحية المحلل السياسي الفلسطيني

أشاد الدكتور جهاد أبولحية، المحلل السياسي الفلسطيني وأستاذ القانون والنظم السياسية، بالدور الريادي الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في دعم شعب فلسطين، مثنيًا على الجهود التي بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مواجهة فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، ورفض تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف أبولحية في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه منذ اللحظة الأولى، تصدت مصر بحزم لمحاولات تشويه الحقائق الفلسطينية، وقادت جهودًا دبلوماسية مكثفة على الساحة الدولية لدعم القضية الفلسطينية، مشيدًا بالحملة الدبلوماسية المصرية التي نقلت بفعالية رؤية الشعب الفلسطيني عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منصة "X".

اقرأ أيضًا: 

ملاذٌ أخير.. مستشفى القدس فى غزة على شَفير الهاوية (ملف)

 

وفي ظل التطورات الأخيرة في حرب غزة 2023، أكد أن الوعي الشعبي قد ارتفع، خاصةً في فئة الشباب، حيث أصبحوا متابعين نشطين للقضية الفلسطينية، مما يعكس عمق الروابط بين الشعبين المصري والفلسطيني.

وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، أوضح الصعوبات التي يواجهها السكان، حيث إنه لم تتم تلبية احتياجات مليوني مواطن بشكل كافٍ، مشيرًا إلى نقص المساعدات رغم دخول نحو 800 شاحنة إلى غزة منذ 21 أكتوبر، وأبرز الدور الحيوي الذي قامت به مصر في تقديم المساعدات، مؤكدًا أن حجم المساعدات المصرية تفوق بكثير على تلك التي وصلت من دول العالم الأخرى.

وفيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي، أشار السياسي الفلسطيني إلى محاولاته لقطع الاتصالات وتكبيل الوصول إلى المعونات لإخفاء جرائمه، مؤكدًا أن هذا النهج يتسبب في إلحاق ضرر أكبر بالمدنيين، وكشف عن جرائمه بشكل مباشر أمام الرأي العام العالمي.

وأضاف أبولحية بتأكيد مواصلة المعركة، مشيرًا إلى أن المسار العسكري قد يكون الحل لتحقيق الحل السياسي، ورغم عدم وجود جيش نظامي فلسطيني، إلا أن الإرادة والصمود ستظلان العناصر المحورية في مواجهة الاحتلال والتحديات المستمرة.

وذكر أبولحية أن مطالبنا واضحة وهي: "نرفض التهجير، نرفض فصل غزة عن الضفة، نرفض سياسة الإملاءات والوصاية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ونرفض وجود أي إدارة سواء إدارة أممية أو إدارة عربية، أو دولية أو قوات لحفظ السلام، نقبل شيئًا واحدًا فقط هو حل الدولتين طبقًا للشرعية الدولية، وهي الدولة الفلسطينية على حدود 1967، دولة واحدة وصوت فلسطيني واحد".

واختتم حديثه ببيت شعر لمحمود درويش في حق غزة: "ومن جمال غزة أن لا شيء يشغلها، لا شيء يدير قبضتها عن وجه العدو، قد ينتصر الأعداء على غزة.. قد يكسرون عظامها‏‏، قد يزرعون الدبابات في أحشاء أطفالها ونسائها، وقد يرمونها في البحر أو الرمل أو الدم ولكنها لن تكرر الأكاذيب ولن تقول للغزاة: نعم‏‏".

السيسي مصر القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني حرب غزة غزة

مواد متعلقة

لحظات لا تُنسى.. شهادات السائقين والمتطوعين بعد تسليم المساعدات لغزة من معبر رفح (ملف)

يحتمي بها 400 فرد.. حامل مفتاح كنيسة القيامة يكشف تفاصيل تدمير الاحتلال لـ"بورفيريوس" الأثرية

13 يومًا من الدمار.. خسائر فادحة فى غزة إثر العدوان الإسرائيلى (ملف)

الأكثر قراءة

مظاهرات في تل أبيب تطالب بوقف الحرب على غزة وإطلاق سراح المحتجزين

هل ستتعرض غزة إلى زلزال نتيجة القصف مثلما تنبأ العالم الهولندي؟

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

أولتراس أهلاوي.. 16 عامًا من الفوضى والبلطجة وفرض السيطرة

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

قبل أن نطالب بسعة جماهيرية كاملة.. كيف نفهم رسائل شغب الألتراس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس