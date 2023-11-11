متحدث الـ"أونروا" يكشف مستجدات صادمة بعد قصف قوات الاحتلال مجمع الشفاء بغزة

قال كاظم أبوخلف، المتحدث باسم الأونروا، إن نفاد الوقود يزيد الطين بلّة في قطاع غزة، لافتًا إلى أنه حال الوقود كما هو عليه منذ اليوم الأول من الحرب في 7 أكتوبر، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة ولا لتر واحد في الوقت الذي كان يستهلك فيه القطاع 160 ألف لتر من الوقود كل يوم.

وأضاف أبوخلف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية الحدث، أن مجمع الشفاء هو مجمع كبير جدًا، ولم نكن نتخيل أنه سيتوقف عن تقديم الخدمة، لافتًا إلى أن الأطباء هناك في حالة صعبة للغاية، فقد وصلوا إلى المرحلة التي يأخذون فيها هم القرارات الصعبة، فضلًا عن أنهم منهكون جسديًا، بالإضافة إلى أنهم منهكون نفسيًا من هول ما رأوا، حيث أفاد البعض بأن عمليات البتر تتم بشكل يدوي، وهذا يؤثر كثيرًا على نفسية الطبيب، كما أن الأطباء أنفسهم ليس لديهم من الطعام ولا الشراب ما يبقيهم في طاقتهم، معقبًا: "لا ندري إلى أين تتجه الأمور، كل ما تطالعنا به وسائل الإعلام هو قصف هنا وهناك، واستهداف لمجمع الشفاء، وادعاءات بأنه يوجد تحت مجمع الشفاء مراكز تابعة لحركة حماس، ولو فرضًا أنه توجد مراكز تحت مجمع الشفاء فلماذا تقصف الطوابق العليا من بعض المستشفيات؟".

وأشار إلى أنه يوجد أكثر من 300 ألف طفل لم يذهبوا إلى مدارسهم، وقد كانت البسمة دائمًا تعلو وجوههم، لكن هم الآن يسألون عن الخبز ويسألون عن شرب المياه، فالمياه شحيحة لا تكفي على الإطلاق، وما يتوفر من مياه يتوفر في بعض المناطق دون أخرى، ولا يكفي للاستخدام حيث يغطي 4% من الحاجة، كما أن نوعية المياه وجودتها لا ترتقي إلى المستويات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.